Christine Lavarde a fait adopter au Sénat un amendement qui touche aussi les vestiaires de Top 14 et de Pro D2. La rapporteure générale (LR) a obtenu 194 voix contre 146, a rapporté Public Sénat lundi 23 novembre. Les indemnités journalières d'accident du travail seraient imposées en totalité, alors qu'elles ne le sont aujourd'hui qu'à moitié. Celles versées pour une affection de longue durée deviendraient elles aussi entièrement imposables, et le gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

Le lien avec l'Ovalie est direct. Un joueur salarié blessé en match ou à l'entraînement relève de l'accident du travail. Une blessure contractée en championnat entre donc dans le champ de l'amendement.

Mais la portée réelle du vote dépend de ce que touche le joueur pendant son arrêt. L'amendement vise uniquement les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Le club et la prévoyance collective financent le reste, selon un calendrier fixé par la convention collective du rugby professionnel.

28 jours sans perdre un euro de net

La convention 2026-2027, consolidée au 20 juillet, règle la question dans son article 6.4. Le club assure « le maintien intégral de leur rémunération nette à compter du premier jour d'arrêt de travail ». Le texte vise l'arrêt « de maladie ou d'accident de travail ». Ce maintien court pendant les 28 premiers jours au plus, le club complétant en net les indemnités de la Sécurité sociale.

L'article 6.5 ajoute que le club est « obligatoirement subrogé dans les droits du joueur vis-à-vis des indemnités journalières ». C'est donc lui qui perçoit ces sommes, avant de verser son salaire au joueur. La CSG et la CRDS prélevées sur ces indemnités restent à la charge du salarié, précise le même texte.

Du 29e jour jusqu'au 36e mois

Du 29e au 45e jour, le club maintient 80 % de la rémunération brute mensuelle, dans la limite de cinq fois le plafond de la Sécurité sociale. La prévoyance collective prend le relais après 45 jours de carence, selon l'annexe 6 de la convention. Elle complète les indemnités de l'assurance maladie jusqu'à 77,5 % du brut, au plus tard jusqu'à la fin du 36e mois d'arrêt continu.

La convention applique ces taux et ces durées à la maladie comme à l'accident du travail. Un joueur blessé en match suit donc le même calendrier qu'un coéquipier arrêté pour une maladie.

Au plus 19 % du salaire moyen

Rugbyrama chiffrait début octobre à 4 050 euros par mois le plafond des indemnités de la Sécurité sociale pour un joueur en arrêt. Le salaire moyen atteignait 21 580 euros bruts mensuels en 2024, d'après la LNR citée par le même article. Un joueur au salaire moyen reçoit donc au plus 19 % environ de son brut de la Sécurité sociale, seule part visée par l'amendement.

Pour les joueurs les mieux payés, la proportion baisse encore, car ces indemnités restent plafonnées quand le salaire grimpe. Le maintien de salaire et la prévoyance ne sont pas visés par l'amendement, puisqu'ils relèvent de la convention collective.

Un vote encore loin d'être définitif

Le vote intervient en première lecture du budget 2027. Le texte initial du gouvernement, rejeté à l'Assemblée nationale, n'imposait que la moitié des indemnités pour affection de longue durée, pour 965 millions d'euros selon Public Sénat. L'amendement sénatorial ajouterait environ 450 millions d'euros en 2027, d'après Econostrum, pour un total proche de 1,415 milliard d'euros. En attendant la suite de la navette parlementaire, rien ne bouge sur la fiche de paie d'un joueur à l'infirmerie.