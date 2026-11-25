Après une fin de saison dernière minée par une blessure à l'épaule, Lewis Ludlam a effectué une bonne préparation et est revenu fort en ce début de saison. Le 3ème ligne anglais a même récemment prolongé à Toulon jusqu'en 2029.

Une décision qui, à 31 ans, lui ferme les portes de l'équipe nationale pour la prochaine Coupe du monde. Mais ce n'est finalement pas ce qui comptait le plus pour celui qui porte désormais régulièrement le brassard du RCT.

"Même s’il est difficile d’imaginer que je ne porterai probablement plus jamais le maillot de l’équipe d’Angleterre, ce club compte énormément pour moi. Je suis extrêmement fier d’appartenir à cette famille RCT", explique-t-il dans une longue interview donnée en exclusivité à Rugbyrama.

Et l'ancien chien-fou de Northampton dit les termes : "Pour moi, l'objectif principal est de gagner des titres avec Toulon. C’est pour cela que je viens tous les jours à l’entraînement. En venant ici, il a compris, comme moi, que c’était plus qu’un simple club de rugby, que cela avait un impact sur le bonheur des gens. C’est beau, non, d’avoir la chance de pouvoir donner du bonheur aux gens ? Entre ce club et moi, tout colle, alors pourquoi aller chercher ailleurs le bonheur que j’ai déjà ici ?"

"Terminer ma carrière à Toulon"

Un vrai leader, qui vit l'aventure varoise très intensément. Et fait même quelques aveux : "Je veux terminer ma carrière à Toulon et rester le plus longtemps possible, car même si ce n'est pas ma ville natale, je m'y sens vraiment chez moi. Je suis un joueur qui fonctionne à l’émotion et, ici, il y en a. J'aime me sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. Pour jouer mon meilleur rugby, j’ai besoin d’avoir une connexion émotionnelle avec le club. Un maillot, cela veut dire quelque chose, tu représentes des valeurs, une ville et son histoire. Northampton a été mon premier amour, celui de mon enfance, et maintenant Toulon est mon second. Je ne vais jamais être un gars du coin, formé ici, mais je veux que tout le monde sache à quel point ce club compte pour moi."

TRANSFERT. TOP 14. Et si Charles Ollivon quittait Toulon en 2027 pour un retour aux sources ?

Et l'international anglais d'évoquer pourquoi cela matche si bien pour lui au pied du Faron. "À Mayol, ils aiment les guerriers, et, moi, je suis prêt à laisser ma vie pour eux et beaucoup d’autres de mes partenaires partagent ce sentiment." Plus toulonnais qu'un gars du Cap Brun ou du Mourillon, le Lewis...