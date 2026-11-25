Quand on débarque dans l'élite par la grande porte et que les défaites s'enchaînent, on s'accroche aux certitudes. À Vannes, 14e du Top 14 après neuf journées, l'une d'elles porte le numéro 15.

Vainqueur de la finale de Pro D2 face à Aix en juin dernier, Anthony Bouthier n'a pas eu besoin de temps d'adaptation : huit matchs sur les neuf premiers de la saison, sept titularisations, et une place que personne ne semble lui contester.

2,02 m et 120 kg, Vannes prolonge une poutre de son paquet d’avants pour une longue durée

Un an de plus, et pas pour faire joli

Selon les informations du Télégramme, le club morbihannais a levé l'option d'une saison supplémentaire dans le contrat de l'international français, qui arrivait à échéance à l'issue de l'exercice. Bouthier est donc désormais engagé jusqu'en 2028. Les chiffres justifient la décision.

En 556 minutes de Top 14, soit 70 en moyenne par match, il a porté le ballon sur 458 mètres, battu 9 défenseurs et plaqué 18 fois. C'est surtout à la passe qu'il brille : 75 passes réussies à 93 % de réussite, 3 passes décisives et 173 touches de balle.

Résultat, il figure dans les 5 % des meilleurs arrières du championnat pour les passes réussies. Il a aussi une main sûre au pied, avec 11 points inscrits (un coup de pied de pénalité et quatre transformations). Pas d'essai cette saison en revanche, mais il en avait inscrit sept en Pro D2, en 24 matchs et 1 402 minutes, la saison passée.

Option levée, Anthony Bouthier est désormais engagé avec le RC Vannes jusqu’en 2028. https://t.co/lGhCc9gNUr — Breizh Rugby 𝍎𝌆🏉 (@BreizhRugby) November 25, 2026

Vannes verrouille sa maison

Cette levée d'option s'ajoute à une série de prolongations. Éric Marks, Timothé Mézou, Léon et Marin Boulier ont déjà été officialisés, tous jusqu'en 2030.

Le RC Vannes s'active en coulisses pour sécuriser ses joueurs en fin de contrat, et selon Le Télégramme, ce n'est pas fini.

Pour un promu en difficulté au classement, c'est un message clair : on ne lâche pas les cadres, même quand les résultats tardent à suivre.