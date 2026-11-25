Avec ce prénom, vous connaissiez certainement Tyler Rake, le mercenaire incarné par Chris Hemsworth qui déménage tout sur son passage dans les films à succès de Netflix. Désormais, si le Top 14 vous est aussi familier que le rugby alsacien pour nous, vous apprenez probablement à connaître Tyler Duguid en ce mois de novembre.

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Un 2ème ligne de 1m96 m pour 124 kg, qui n'est pas vraiment du genre à faire dans la dentelle lui non plus. Et dont les spécialités pourraient bien être utiles aux Bleus face aux Springboks. De retour en sélection après plus d'un an d'absence, le Montpelliérain a inscrit son premier essai international samedi face à l'Argentine, à l'occasion de sa deuxième cape.

Mais c'est davantage dans les tâches ingrates que cet ancien lutteur excelle. Besogneux, solide au contact et particulièrement efficace sur les fondamentaux, ce véritable tronc canadien est du genre à vous caler un édifice.

"Plus fort que Meafou en conquête"

Son manager au MHR, Joan Caudullo, a d'ailleurs osé une comparaison flatteuse avec Emmanuel Meafou dans les colonnes du Midi Libre : "Sur les tâches obscures, que ce soit la mêlée ou les ballons portés, je pense que Tyler est plus fort."

Un argument de poids à l'heure de retrouver les doubles champions du monde sud-africains, qui avaient ouvert la mêlée du XV de France comme un livre au Stade de France, le 13 novembre dernier.

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À 26 ans, le Canadien d'origine (il est natif d'Edmonton) dispose également de précieux automatismes avec Florian Verhaeghe, son compère à Montpellier, particulièrement convaincant cet automne sous le maillot bleu.

Face à la dameuse sud-africaine, Duguid pourrait ainsi contribuer à stabiliser l'édifice tricolore en seconde période, s'il venait à prendre place sur le banc dimanche à Twickenham. Et couper à la hache l'influence terrible du fameux bomb squad sud-africain. En bon bûcheron qu'il est...