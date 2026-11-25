Dans la vie d’un jeune joueur, il y a des dimanches qui font office de baptême. Pour Simon Taty, ce fut la dernière journée de la saison passée, face à Bayonne.

Titulaire, le grand gaillard de 19 ans, est resté 54 minutes sur la pelouse. Quelques mois plus tôt, il avait déjà goûté à la Challenge Cup contre Trévise.

Cette saison, il a remis ça face aux Dragons RFC. Trois matchs pros seulement, mais à l’USAP, a manifestement vu assez de choses pour ne pas laisser filer l’intéressé.

2,02 m et 115 kg : l’USAP sécurise officiellement un deuxième ligne prometteur pour une durée de trois saisons

Taty signe pour longtemps

Le club catalan vient de prolonger Simon Taty pour trois saisons supplémentaires. Un engagement long pour un joueur encore en construction, formé à Haguenau, et qui s'explique par son profil.

Avec ses 1,94 m pour 100 kg, il navigue sans difficulté entre la deuxième et la troisième ligne, dans un registre qui rappelle celui d'un José Madeira, capable de dépanner partout dans le pack sans trop se plaindre.

Avec les Espoirs, il a disputé six matchs, tous comme titulaire, dont quatre en deuxième ligne et deux comme flanker. Chez les grands, les stats parlent pour un garçon qui ne vient pas faire de la figuration.

Face à Bayonne, en Top 14, il a joué 54 minutes pour 11 plaquages tentés dont 8 réussis, un ballon gratté. Peu porteur (2 ballons portés), mais utile là où ça tape.

Même tableau cette saison en Challenge Cup face aux Dragons RFC : 29 minutes, 6 plaquages tentés dont 5 réussis, 2 ballons portés pour 3 mètres gagnés. Rien d'un feu d'artifice, mais le job d'un deuxième/troisième ligne qui bosse dans l'ombre. Seule fausse note, une pénalité concédée. Voilà un joueur qui coche beaucoup de cases et n'a pas fini de grandir.

𝗦𝗜𝗠𝗢𝗡 𝗧𝗔𝗧𝗬 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗦𝗨𝗜𝗧 𝗟’𝗔𝗩𝗘𝗡𝗧𝗨𝗥𝗘 ! ❤️💛 Notre jeune deuxième ligne prolonge son engagement avec l’USAP pour 3 saisons supplémentaires ! ✍🏻 Le club est heureux de pouvoir compter sur Simon pour les prochaines saisons ! #lasaisondonttueslehéros💥 https://t.co/E1uXUEO1P8 — USAP (@usap_officiel) November 24, 2026

Perpignan fait le pari de la jeunesse

Cette prolongation s’inscrit dans un mouvement plus large du côté de Perpignan. Quatre joueurs ont déjà signé pour rester, et l’officialisation de la prolongation de Garbisi se fait attendre, mais plus pour longtemps.

Si l’on ajoute les arrivées annoncées de Samuel Ezeala et Barnabé Couilloud, l’USAP semble avoir décidé de miser sur sa jeunesse montante pour écrire les prochaines pages de son livre. Reste à savoir combien de chapitres Simon Taty y signera.