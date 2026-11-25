Quelques mois seulement après avoir raccroché les crampons, George North s'apprête à enfiler un nouvel uniforme. L'ancien international gallois a en effet été nommé colonel honoraire du 157e régiment gallois du Royal Logistic Corps, une unité de l'armée britannique.

À 34 ans, l'ancien trois-quarts aux cuisses de pistard (1m94, 109kg) endosse une fonction honorifique, sans responsabilité de commandement opérationnel.

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Un engagement qui fait néanmoins écho à son histoire familiale, puisque son père a servi durant vingt ans dans la Royal Air Force.

Monument du rugby gallois, North aura disputé 121 rencontres avec le XV du Poireau, inscrit 47 essais, remporté quatre Tournois des 6 Nations, dont deux Grands Chelems, et participé à deux tournées des Lions britanniques et irlandais.

Comme Alun Wyn Jones

Il avait choisi la France pour terminer sa carrière, du côté de Provence Rugby en 2024. Une dernière aventure en Pro D2 malheureusement contrariée par les blessures, avec seulement 16 matchs disputés en deux saisons.

North n'est d'ailleurs pas le premier rugbyman à recevoir les honneurs de son pays.

Son ancien capitaine Alun Wyn Jones est également colonel honoraire, tandis que Richie McCaw et Jonny Wilkinson ont par exemple et respectivement intégré l'ordre de Nouvelle-Zélande et accédé au rang de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique.