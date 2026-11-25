Battre les Springboks une fois relève déjà de la sacrée performance. Alors deux fois en l'espace de seize jours... Dimanche à Twickenham, le XV de France aura l'occasion de confirmer son succès du 13 novembre (21-19) face aux doubles champions du monde. Mais à écouter Yoram Moefana, interrogé mardi par Rugbyrama, les Bleus sont encore loin de se considérer comme les favoris de cette finale du Championnat des Nations.

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Une victoire qui ne garantit rien

« On a gardé les pieds sur terre », assure le trois-quarts centre bordelais, qui s'attend à voir l'intensité monter d'un cran par rapport au premier affrontement. À ses yeux, le succès parisien n'a pas bouleversé la hiérarchie mondiale, toujours dominée par les hommes de Rassie Erasmus.

Il faut dire que les Tricolores avaient passé une bonne partie de la seconde période à serrer les dents au Stade de France. Alors qu'ils menaient 21-7 à la pause, les Bleus n'avaient plus inscrit le moindre point après le retour des vestiaires. Un scénario qui rappelle à quel point la moindre baisse de régime peut coûter cher face à cette équipe.

Moefana retrouve deux clients au milieu du terrain

Si Rassie Erasmus a largement remanié son XV de départ, il a toutefois conservé son association de centres composée de Damian de Allende et Jesse Kriel. Deux doubles champions du monde dont la densité physique et la complémentarité constituent un sacré défi pour leurs vis-à-vis.

Et ce genre de rendez-vous n'est pas pour déplaire à Moefana. Du haut de ses 45 sélections, le Girondin possède justement les qualités pour répondre à l'agressivité sud-africaine au milieu du terrain. « Ça va être du combat et du combat. Il faut aimer ça », expliquait-il également dans les colonnes du Figaro.

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Un cadre des Bleus qui ne se considère toujours pas installé

À 26 ans, celui qui s'est imposé comme une référence au poste de premier centre sous Fabien Galthié conserve la même humilité lorsqu'il évoque sa situation personnelle. « Je ne considère pas que je suis installé en équipe de France », confie-t-il à Rugbyrama, conscient de la richesse du réservoir français à son poste.

Le retour de Thomas Ramos à Marcoussis constitue également un motif de satisfaction pour le Bordelais. L'apport du Toulousain dans le jeu au pied et sa capacité à convertir les occasions de scorer pourraient peser lourd dimanche. Surtout si, comme à Saint-Denis, cette finale devait se jouer à une pénalité près.