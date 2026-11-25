Il y a des finales qui se jouent d'abord à l'infirmerie. Celle du Nations Championship, dimanche à Londres, en prend le chemin.
Samedi dernier à Dublin, Pieter-Steph du Toit avait quitté la pelouse touché, sans que l'on sache alors si la douche froide serait passagère.
Quelques jours plus tard, la réponse est tombée : le flanker des Springboks ne sera pas là pour défier les Bleus.Nations Championship : McCloskey, Albornoz, Marx… des gestes litigieux passés sous les radars, pourquoi aucune sanction n'a-t-elle été prononcée ?
Du Toit et Willemse rentrent à la maison
C'est Rassie Erasmus lui-même qui l'a annoncé mercredi matin : Pieter-Steph du Toit est contraint de déclarer forfait en raison d'un "pépin physique", une formule qui a le mérite de ne pas trop en dire.
Il rentrera en Afrique du Sud mercredi soir, en compagnie de Damian Willemse. L'arrière n'avait déjà pas été retenu dans le groupe du jour de match communiqué lundi.
Le sélectionneur annoncera plus tard dans la semaine sa composition pour affronter les Bleus, une fois qu'il aura décidé de faire venir ou non un remplaçant à Londres.
Pour les Springboks, la perte est de taille. Sur ce Nations Championship, du Toit a cumulé 453 minutes de jeu, et son rendement est celui d'un joueur qui ne se ménage pas. En défense, il a tenté 88 plaquages pour 67 réussis, dont 3 dominants, et gratté 2 ballons.
Il s'est aussi montré en attaque, avec 58 ballons portés pour 133 mètres, 4 franchissements, 2 défenseurs battus et 53 mètres après contact. À cela s'ajoutent une touche fiable (17 ballons pris, dont un chipé à l'adversaire), 15 passes sans la moindre faute et seulement 2 pénalités concédées.
Blow for Boks as Pieter-Steph du Toit is ruled out of Sunday's Nations Championship final against France in London, and will return to SA with Damian Willemse - more here: https://t.co/rKgkohdx4b #Springboks #ForeverGreenForeverGold https://t.co/ZBDSCyyjr6— Springboks (@Springboks) November 25, 2026
Malcolm Marx, la prochaine inconnue
L'absence de du Toit n'est peut-être que la première. Sorti lui aussi face à l'Irlande, Malcolm Marx est pourtant toujours annoncé sur le banc des remplaçants pour affronter les Bleus.
Reste à savoir si le talonneur sera réellement en état de tenir son rang, ou si Rassie Erasmus devra encore revoir sa copie. À quelques jours du coup d'envoi, les Springboks ont peut-être gagné le droit de ne pas être totalement rassurés.
D'accord avec le message précédent. OK, il a le verbe haut et peut être agaçant, cet Erasmus. Ce n'est pas non plus le diable (ce n'est pas ce rugbyman montpelliérain qui va dans les manifs casser du manifestant avec les CRS et ses copains d'extrême droite).
Les Sud Afs ont des blessés, quand c'est nous on crie au drame, et quand c'est eux on parle d'intox...
Ils ont des blessés, un grand joueur comme PS Du Toit, c'est triste pour la santé des joueurs, c'est en revanche une chance augmentée de remporter la compétition (même s'il n'y en a qu'une qui compte, et qui sera dans un an).
C'est qui le joueur du MHR dont tu parles? Je suis passé à côté de l'info et ça m'intéresse sincèrement!
Je t'invite à voir la vidéo suivante, je ne vais pas non plus appeler au lynchage, puisque je suis justement contre la violence. Tu trouveras plus d'indices dans la vidéo que tu peux trouver sur YT.
#24 Octobre : Comment la police a collaboré et protégé les groupes violents Alpharise
Oui, j'avais vu ça. Ca m'écoeure sans me surprendre. Et l'argument de défendre les commerçants est complètement bidon, c'est surtout un prétexte pour aller casser de la r"caille et du gauchiste. Bon, sinon, j'ai pas trouvé le nom du joueur...
rugbyFrancheComté
C'est la méthode Mélenchon : on prend une rumeur non vérifiée sur X, on mélange tout sans preuve, et on crie au complot fasciste pour faire oublier que les seules vitrines cassées en manif le sont par ses propres troupes.
N'importe quoi!!! Méluche, il était du côté des manifestants, pas des casseurs. Casseurs qui ont pris en otage le mouvement lycéen et pillé les boutiques tranquillou bilou pendant que des CRS gazaient des manifestants totalement pacifistes! C'est en tout cas comme ça que ça s'est déroulé à Bordeaux le 17/10 (j'y étais). Alors que le gros de la manif était sous les lacrimos à Pey Berlan, la rue Sainte Catherine était mise à sac pendant au moins une heure avant que les "forces de l'ordre" ne s'en préocuppent. Et Pey Berlan c'est à peine à 250 m de la rue Sainte Cat'... Alors, après ça, s'il y a manipulations des évènements avant/après/pendant, pose toi la question de savoir à qui profite tout ce merdier, tout en sachant que les 2/3 des kondés sont à minima sympathisants de MLP...
Ca semble être votre méthode, Gégé. Pas une rumeur non vérifiée. Plusieurs vidéos et témoins pour lesquelles il y a plainte contre les CRS. Ledit individu qui a fait des déclarations sur une messagerie. Une instruction est en cours, les vidéos sont publiées (rien à voir avec une rumeur sur X, vous racontez vraiment n'importe quoi mon bon, pour éteindre un feu parce qu'on a les fesses sales peut-être ? - surtout X, détenu par le mélenchoniste Elon Musk).
Une réécriture de l'histoire en revanche par votre part. Je ne vois pas ce que Mélenchon vient faire là-dedans (peut-être un systématisme, quand il pleut c'est la faute de Mélenchon pour certains). Quand les copains sont concernés, parfois certains ont la justice à vision variable... ;) et ça se dit patriote, cette blague.
Vous êtes si expert que ça, vous savez vraiment qui casse toutes les vitrines (dont je n'ai même pas parlé, le joueur incriminé a tabassé des manifestants, pas des vitrines) ? Et après ça se permet de critiquer les rumeurs ?
Gégé, je veux bien que vous ayez la fainéantise de vérifier vos dires, mais alors évitez les commentaires totalement sans fondement, quand vous ne connaissez pas le sujet.
eh beh gégé, t'as pris l'apéro avec la municipale de carcassonne ou quoi?
il y a tellement de vidéos sur ces manifs qui démontrent que tu dis de la merole, je comprends même pas que tu essayes...
Excellent le coup de l'apéro avec la municipale de Carcassonne! Quels grands humanistes, ceux-là!
Faudrait voir à pas tomber dans le complotisme de la part du Nistère! Car c'est quoi ce titre suspicieux? Le mec sort blessé, il déclare finalement forfait pour la suite et rentre chez lui. Où est l'intox d'Erasmus?
Ce qui fait bcp de bruit en Afrique du Sud, c'est que Du Toit se serait pris un coup de genou irlandais en pleine poire sous les yeux de l'arbitre.
en vrai, je comprends ce qu'ils veulent dire, pour moi, il a jamais été apte pour la finale, du toit. il s'est mangé un genou dans la tronche et n'a pas répondu favorablement au protocole commotion.
mais comme erasmus donne sa compo très tôt, quitte à la revoir, on peut tout aussi bien imaginer qu'il a espéré un temps que du toit puisse revenir.