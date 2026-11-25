Il y a des finales qui se jouent d'abord à l'infirmerie. Celle du Nations Championship, dimanche à Londres, en prend le chemin.

Samedi dernier à Dublin, Pieter-Steph du Toit avait quitté la pelouse touché, sans que l'on sache alors si la douche froide serait passagère.

Quelques jours plus tard, la réponse est tombée : le flanker des Springboks ne sera pas là pour défier les Bleus.

Nations Championship : McCloskey, Albornoz, Marx… des gestes litigieux passés sous les radars, pourquoi aucune sanction n'a-t-elle été prononcée ?

Du Toit et Willemse rentrent à la maison

C'est Rassie Erasmus lui-même qui l'a annoncé mercredi matin : Pieter-Steph du Toit est contraint de déclarer forfait en raison d'un "pépin physique", une formule qui a le mérite de ne pas trop en dire.

Il rentrera en Afrique du Sud mercredi soir, en compagnie de Damian Willemse. L'arrière n'avait déjà pas été retenu dans le groupe du jour de match communiqué lundi.

Le sélectionneur annoncera plus tard dans la semaine sa composition pour affronter les Bleus, une fois qu'il aura décidé de faire venir ou non un remplaçant à Londres.

Pour les Springboks, la perte est de taille. Sur ce Nations Championship, du Toit a cumulé 453 minutes de jeu, et son rendement est celui d'un joueur qui ne se ménage pas. En défense, il a tenté 88 plaquages pour 67 réussis, dont 3 dominants, et gratté 2 ballons.

Il s'est aussi montré en attaque, avec 58 ballons portés pour 133 mètres, 4 franchissements, 2 défenseurs battus et 53 mètres après contact. À cela s'ajoutent une touche fiable (17 ballons pris, dont un chipé à l'adversaire), 15 passes sans la moindre faute et seulement 2 pénalités concédées.

Blow for Boks as Pieter-Steph du Toit is ruled out of Sunday's Nations Championship final against France in London, and will return to SA with Damian Willemse - more here: https://t.co/rKgkohdx4b #Springboks #ForeverGreenForeverGold https://t.co/ZBDSCyyjr6 — Springboks (@Springboks) November 25, 2026

Malcolm Marx, la prochaine inconnue

L'absence de du Toit n'est peut-être que la première. Sorti lui aussi face à l'Irlande, Malcolm Marx est pourtant toujours annoncé sur le banc des remplaçants pour affronter les Bleus.

Reste à savoir si le talonneur sera réellement en état de tenir son rang, ou si Rassie Erasmus devra encore revoir sa copie. À quelques jours du coup d'envoi, les Springboks ont peut-être gagné le droit de ne pas être totalement rassurés.