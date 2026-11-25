À Bayonne, on ne perd pas son temps. Après l'officialisation de Luke Jacobson et l'intérêt porté à Charles Ollivon pour l'après-Coupe du monde en Australie, l'Aviron s'active déjà sur un tout autre profil.

Moins clinquant, bien plus discret, mais peut-être tout aussi utile. D'après Rugbyrama, les Basques auraient fait leur choix en Charente et noué des contacts avec Léo Labarthe, 23 ans, deuxième ligne de Soyaux-Angoulême.

Formé à Toulouse, il compte trente-deux matchs de Pro D2 et entame sa troisième saison sous les ordres d'Alexandre Ruiz, qui l'avait recruté lorsqu'il évoluait au Stade toulousain.

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Un joueur de l'ombre qui coche beaucoup de cases

Labarthe n'est pas non plus un inconnu. Deux fois champion de France avec les Espoirs toulousains, il a aussi connu une sélection avec la France U20, où il a d'ailleurs marqué un essai en moins d'une heure de jeu.

Chez les jeunes, il évoluait aussi en troisième ligne, une polyvalence qui s'est un peu estompée depuis son passage chez les pros, mais qui reste un atout dans un contexte de Coupe du monde où les clubs seront amputés de plusieurs éléments.

Cette saison en Pro D2, ses stats en disent long sur le "joueur de tranchée", qu'il est : en 359 minutes, il a réussi 31 plaquages, dont 3 dominants, et récupéré 5 ballons.

Il n'est pas avare non plus avec le ballon en main : 28 ballons portés pour 100 mètres, 8 défenseurs battus, 2 franchissements et 41 mètres après contact.

Il a aussi distribué 20 passes sans la moindre faute et pris 4 ballons en touche, dont un chipé à l'adversaire. Seul bémol, 5 pénalités concédées, la rançon de l'engagement. Rien d'un feu d'artifice, mais le CV d'un joueur qui bosse dans l'ombre.

❗ L’Aviron Bayonnais lorgne à Léo Labarthe. Le profil du deuxième ligne angoumoisin, âgé de 23 ans, a attiré l’attention des recruteurs basques et des contacts ont été noués avec le joueur. Formé à Toulouse, Labarthe compte déjà 32 matches de Pro D2. (@midi_olympique) https://t.co/SPvs1I7RzH — Luka64 #FLICKOUT (@LukaFcb169917) November 22, 2026

Un effectif qui se vide en deuxième et troisième ligne

Reste à comprendre pourquoi Bayonne regarde si attentivement ce profil. La réponse tient en un mot : le manque d'effectif. Lucas Paulos et Ewan Johnson arrivent en fin de contrat, tout comme Rodrigo Bruni, Giovani Habel-Kuffner et Baptiste Héguy.

Matthieu Uhila va retourner à Montpellier, tandis qu'Alainu'uese pourrait filer avec les Samoa au Mondial, comme la recrue Luke Jacobson avec la Nouvelle-Zélande.

À l'heure d'écrire ces lignes, l'Aviron ne compte que trois professionnels pour occuper les postes de deuxième et troisième ligne la saison prochaine.

D'où l'intérêt pour un joueur polyvalent et rompu aux tâches ingrates, qui pourrait bien devenir une des pièces maîtresses d'un pack à reconstruire.