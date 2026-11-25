Il y a encore quelques semaines, difficile d'imaginer les Springboks dans pareille situation. Battus par le XV de France à Saint-Denis (21-19), puis par l'Irlande à Dublin (20-17), les doubles champions du monde pourraient concéder une troisième défaite consécutive pour la première fois depuis septembre 2021, dimanche à Twickenham.

Les Springboks n'ont pas le génie de Dupont, Jalibert et Bielle-Biarrey, estime Nick Mallett

Du jamais-vu depuis l'époque Nienaber

Il faut remonter au Rugby Championship 2021 pour retrouver trace d'une telle série. Alors dirigés par Jacques Nienaber, les partenaires de Siya Kolisi s'étaient inclinés à deux reprises face à l'Australie (28-26 et 30-17), avant de tomber face aux All Blacks (19-17).

Ils avaient finalement stoppé l'hémorragie une semaine plus tard, en prenant leur revanche sur leurs rivaux néo-zélandais (31-29). Depuis, jamais les Sud-Africains n'ont laissé filer trois tests-matchs de rang.

Les Bleus et les Irlandais, encore eux

L'histoire est d'autant plus savoureuse que les dernières défaites consécutives des Boks remontaient, avant cet automne, à novembre 2022. À l'époque, les coupables étaient déjà l'Irlande (19-16) et le XV de France (30-26), à Dublin puis à Marseille.

Pour retrouver une série noire encore plus longue, il faut revenir à 2016. Sous les ordres d'Allister Coetzee, les Springboks avaient perdu quatre tests d'affilée, dont une humiliante défaite face aux All Blacks (57-15) et un revers historique contre l'Italie (20-18).

Un horaire inhabituel pour France/Afrique du Sud : à quelle heure regarder la finale du Nations Championship sur TF1 ?

Une première pour Rassie Erasmus ?

Jamais depuis sa prise de fonctions comme sélectionneur en 2018, et son retour à ce poste en 2024, Rassie Erasmus n'a vu son équipe perdre trois rencontres consécutives sous son mandat de sélectionneur.

Attention toutefois à la bête blessée. Les Springboks n'ont perdu leurs deux dernières rencontres que de cinq points cumulés. Et à moins d'un an de la Coupe du monde en Australie, les hommes de Fabien Galthié pourraient frapper un grand coup en privant les champions du monde d'un nouveau trophée, tout en ébranlant un peu plus leur statut de référence mondiale.