Voilà un scénario assez improbable il y a encore deux ans, mais que le règlement de World Rugby rend tout à fait envisageable. Plus apparu sous le maillot du XV de France depuis le 13 juillet 2024 face à l'Argentine, Posolo Tuilagi pourrait remplir les conditions pour changer de sélection nationale dès la mi-juillet 2027, à moins de trois mois de la Coupe du monde en Australie.

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Une échéance fixée à juillet 2027

Depuis le 1er janvier 2022, le règlement 8 de World Rugby autorise un international à changer de nation sportive après trois années sans représenter sa précédente sélection, à condition de justifier d'un lien de naissance avec son nouveau pays et d'obtenir l'accord de l'instance internationale.

Né aux Samoa le 28 juillet 2004 avant de rejoindre la France durant sa petite enfance, le deuxième ligne de l'USAP remplit le critère de naissance. S'il ne rejoue pas avec les Bleus d'ici au 14 juillet prochain, le colosse catalan pourrait donc solliciter ce changement de sélection.

Tuilagi pourrait retrouver les Bleus... dans le camp adverse

Le plus cocasse dans cette histoire ? Le XV de France et les Samoa figurent dans la même poule lors du prochain Mondial, aux côtés du Japon et des États-Unis. Les deux nations ont même rendez-vous le dimanche 17 octobre 2027 à Sydney, pour leur dernière rencontre de la phase de poules.

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Posolo pourrait également retrouver son oncle Manu Tuilagi, ancien international anglais désormais à Bayonne, qui a déjà évoqué publiquement la possibilité de représenter les Samoa en Australie. Imaginer les deux membres de cette illustre famille sous le même maillot aurait de quoi faire saliver les supporters samoans.

Un talent que la France ne doit pas oublier

Champion du monde des moins de 20 ans en 2023 et international français à seulement 19 ans, le deuxième ligne de 145 kilos semblait promis à un bel avenir chez les Bleus. Mais sa progression a été freinée et son compteur reste bloqué à cinq sélections.

Rien n'indique aujourd'hui que le principal intéressé souhaite changer de nationalité sportive. À seulement 22 ans, Tuilagi possède encore largement le temps de reconquérir sa place dans le groupe de Fabien Galthié. Mais cet été, une nouvelle possibilité pourrait s'offrir à lui.

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