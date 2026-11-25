Cent soixante-quinze jours. Voilà le temps qu'il aura fallu attendre pour revoir le Racing 92 fouler la pelouse de son Arena de Nanterre, où il avait dominé le Stade Toulousain (31-20) en juin dernier.

Vendue à un consortium nord-américain et mobilisée pour divers événements, l'enceinte a contraint les Franciliens à s'exiler à Créteil et au Mans. Avec des conséquences sportives non négligeables.

Le Racing a déjà perdu trois rencontres à domicile cette saison, contre une seule lors du précédent exercice. À Nanterre, les hommes de Patrice Collazo avaient remporté dix matchs sur onze, inscrivant plus de 42 points par rencontre en moyenne.

Au-delà de sa pelouse ultra-rapide et de son toit fermé, cet immense hangar connecté, capable d'accueillir plus de 20 000 personnes, pourrait redonner des airs de gala aux réceptions franciliennes. Un autre décor que celui de Créteil et ses quelque 4 000 spectateurs.

Pau aime ce terrain

Attention néanmoins à la Section Paloise, deuxième du championnat, dont le rugby de mouvement pourrait parfaitement s'accommoder de cette surface, ce samedi. Comme le rappelle Collazo auprès de Midi Olympique, le moindre ballon perdu peut coûter très cher à Nanterre.

Après l'All Black Sititi, le Stade Français vise RG Snyman : 2,07 m, 131 kg et 50 sélections avec les Springboks pour composer un pack effrayant

Onzièmes du Top 14 avec seulement 15 points, les Ciel et Blanc s'apprêtent donc à recevoir Pau, Gloucester, Vannes et le Stade Français dans leur salle fétiche. Un mois potentiellement charnière dans leur saison.

Avant de faire définitivement leurs adieux à l'Arena fin décembre, puis de reprendre leur itinérance jusqu'à leur retour dans leur berceau historique de Colombes, en mai 2027. Et les mornes plaines parisiennes...