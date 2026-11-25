Quatre petits points séparent le XV de France et l'Afrique du Sud au classement des meilleures attaques du Nations Championship. Avec respectivement 236 et 232 points inscrits en six rencontres, les deux finalistes ont également marqué exactement le même nombre d'essais (34). Mais en creusant un peu, les statistiques de la compétition mettent en lumière des différences intéressantes dans la manière dont les deux sélections construisent leur rugby.

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Les Springboks, une redoutable économie de moyens

Pour aller autant de fois à dame que les Tricolores, les hommes de Rassie Erasmus ont effectué 100 courses avec ballon de moins et parcouru 471 mètres de moins. En moyenne, les Boks inscrivent un essai toutes les 21,6 courses avec ballon, contre 24,5 pour les Bleus. Un rendement supérieur qui pourrait notamment s'expliquer par leur capacité à exploiter des possessions dans les zones de marque.

NATIONS CHAMPIONSHIP 2026 · AVANT LA FINALE Les différences de volume de jeu France Afrique du Sud Mètres parcourus +18 % pour la France 3 089 2 618 Courses avec ballon +13,6 % pour la France 833 733 Passes après contact +40 % pour la France 63 45 Plaquages +16,3 % pour la France 1 019 876 Essais Égalité parfaite 34 34 Source : statistiques du Nations Championship 2026, 6 matchs par équipe. Les barres sont proportionnelles au maximum de chaque indicateur ; les pourcentages comparent la France à l’Afrique du Sud.

D'où l'importance, dimanche, du jeu au pied d'occupation et de la discipline française. Offrir des munitions aux Sud-Africains à proximité de son en-but, quitte à devoir défendre plusieurs mêlées ou ballons portés, serait particulièrement dangereux. Les champions du monde n'ont visiblement pas besoin de multiplier les courses pour alimenter le planchot.

La continuité du jeu, une arme française ?

Les protégés de Fabien Galthié possèdent néanmoins un avantage assez net dans un secteur : les passes après contact. 63 offloads contre 45 pour les Springboks, soit 40 % de plus. Une différence intéressante face à une défense sud-africaine réputée pour son agressivité et ses montées rapides.

Faire vivre le cuir après le premier contact pourrait permettre aux Français de prendre de vitesse le replacement défensif adverse. Encore faudra-t-il disposer de soutiens suffisamment proches pour éviter de rendre des ballons aux Sud-Africains en cherchant à prolonger certaines actions.

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Un combat qui pourrait aussi se jouer sur la fraîcheur

Autre donnée intéressante, les Tricolores ont réalisé 1 019 plaquages depuis le début de la compétition, contre 876 pour leurs futurs adversaires. Cela représente près de 24 plaquages supplémentaires par rencontre. Un volume de travail défensif conséquent, même s'il ne renseigne pas directement sur la qualité des plaquages ni sur la fatigue individuelle des joueurs.

À Twickenham, les Français devront donc trouver le juste équilibre entre leur capacité à mettre du rythme et la nécessité de ne pas s'épuiser dans les zones de combat. Face à des Springboks capables de scorer avec relativement peu de courses, dominer les débats statistiquement ne garantira certainement pas de soulever le trophée.

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