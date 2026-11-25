La valse des transferts ne désemplit pas, et pour cause. Comme vous avez pu le lire ou l'entendre dans nos colonnes ou sur les lives du Rugbynistère, cette année de Mondial sera assurément particulière pour les recrutements d'avenir.

Cette semaine, le Midi Olympique annonçait Wallace Sititi du côté du Stade Français à compter de la rentrée prochaine, une arrivée qui n'est pour l'heure pas officialisée.

Aujourd'hui, L'Équipe croit savoir qu'elle pourrait être doublée de celle du Springbok RG Snyman, double champion du monde.

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Des départs importants à compenser

Ces rumeurs tirent leur crédibilité de l'ampleur du chantier qui attend le Stade Français en fin de saison. Et pour cause, les Parisiens enregistrent les fins de contrat de Sékou Macalou et Pierre Huguet au poste de troisième ligne, ainsi que celles de Thierry Paiva et Giorgi Melikidze en première ligne.

S'ils sont peu nombreux, deux d'entre eux comptent plus de 150 matchs sous la tunique rose. Le club de la capitale s'apprêterait donc à perdre des éléments de taille pour son effectif, et des joueurs de rotation tout aussi importants pour la profondeur.

Ces arrivées pourraient ainsi regonfler les rangs parisiens, et de quelle manière ! Il s'agit de deux joueurs dont la réputation n'est plus à faire, et qui entrent à peine dans la fleur de l'âge. Un fait important pour un paquet d'avants qui, sur le papier, paraît séduisant mais quelque peu vieillissant.

Quel paquet d'avants pour le Stade Français la saison prochaine ?

Cette saison, les Parisiens ont parié sur l'expérimenté Fabrice Metz pour combler le vide laissé par JJ Van der Mescht, parti à Northampton il y a maintenant deux saisons.

Une solution qui ne devrait pas durer : l'ancien Vannetais a signé pour une seule saison et, à bientôt 36 ans, la poutre parisienne pourrait prendre sa retraite.

La question guette de plus en plus les tauliers historiques du club, tels que Paul Gabrillagues (34 ans) ou Romain Briatte (34 ans), sans parler de la première ligne, composée notamment de l'un des doyens, Paul-Alo Emile (35 ans).

Ces arrivées pourraient donc permettre un passage de témoin entre les tauliers et les futurs visages de cette formation.

On imagine aisément ces deux recrues intégrer rapidement le pack du Stade Français dans l'équipe type. RG Snyman pourrait former l'attelage avec Paul Gabrillagues, tandis que Wallace Sititi serait entouré de Yoan Tanga et Mathieu Hirigoyen.

Derrière, les Ryan Chapuis, Juan Martín Scelzo et surtout Romain Briatte intégreraient une rotation qui a elle aussi fière allure. Bref, un paquet d'avants plutôt effrayant, qui pourrait rouler sur le Top 14.

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Pour mesurer ce que RG Snyman pourrait apporter au pack parisien, il faut remonter à la saison 2024-2025 en United Rugby Championship, celle où il a le plus joué : 783 minutes sous le maillot du Leinster, avec à la clé le titre face aux Bulls, son club formateur.

Le deuxième ligne y a livré un travail de bûcheron : 99 plaquages tentés pour 82 réussis, dont 8 dominants, et 5 ballons récupérés. Le géant n'a pas non plus fait que défendre.

Avec 111 ballons portés pour 121 mètres, 12 défenseurs battus, 86 mètres après contact et un franchissement, il a prouvé qu'il savait aussi faire avancer son équipe.

Il a même trouvé le chemin de l'en-but à deux reprises et offert une passe décisive, au milieu de 72 passes sans la moindre faute. En touche, 44 ballons pris, dont 37 conservés et 7 chipés à l'adversaire : de quoi nourrir les ambitions d'un Stade Français qui lorgne sur un alignement hors norme. Seule ombre au tableau, 8 pénalités concédées, mais sans le moindre carton.