Le XV de France disputera dimanche à Twickenham la finale du Championnat des nations face à l'Afrique du Sud. L'enceinte londonienne peine pourtant à se remplir. En regardant le site de la billetterie, on constate que même l'affiche des Bleus a du mal à faire le plein.

Il faut dire qu'entre un format nouveau, une rencontre prévue le dimanche et le déplacement en Angleterre, il est plus difficile qu'à l'accoutumée de réunir les foules des deux pays.

Les comptes ne sont pas bons ?

Puisque 6 fois 82 000 font près de 500 000, Twickenham (très peu d'Allianz Stadium pour nous) se prépare-t-il a un énorme bide, ce week-end ?

En réalité, peut-être un peu moins qu'imaginé, car les organisateurs ont regroupé les six rencontres en trois journées, avec deux affiches par session et un billet journalier valable pour les deux matchs. À capacité maximale, l'Allianz Stadium offrira donc 246 000 places cumulées sur le week-end.

124 kg, ''plus fort que Meafou en mêlée'' : le XV de France tient-il la « kryptonite » des Springboks sur le banc ?

Avec un Italie-Fidji (17h40) et Irlande-Australie (21h10) le vendredi, pays de Galles-Japon (14h10), puis Angleterre-Nouvelle-Zélande (17h40) samedi et le dimanche un Écosse-Argentine (14h10), puis France-Afrique du Sud (17h40). Voilà pour le programme.

Tout en sachant que le prix des des places oscille entre 65 et 350 livres. Pour juger du succès de ce premier week-end des finales, il faudra donc distinguer la capacité mise en vente, les billets écoulés, les recettes et les spectateurs réellement présents.

Mais pour les supporters français, l'essentiel se jouera dimanche à 17h40, face aux Springboks. Avec peut-être une belle bringue à venir en cas de triomphe des Bleus. Pour ceux qui ont posé le lundi, bien sûr.