C'est un dossier sur lequel moult techniciens se sont penchés depuis la fin de carrière d'Uini Atonio, pilier droit du XV de France et de La Rochelle, aux plus de 300 matchs professionnels.

Et pour cause : les prétendants ne sont pas nombreux à satisfaire les exigences du côté des Bleus. Régis Montagne, Demba Bamba ou encore Thomas Laclayat semblent batailler pour une place derrière Sipili Falatea.

L'ancienne gloire du Stade Rochelais évoque un creux générationnel, comme à ses débuts avec la sélection nationale.

Après Atonio, la France cherche ses numéros 3 : la DTN veut une préparation presque individualisée

"Il faut juste qu'on ait un peu de patience"

Patienter, oui, mais jusqu'à quand ? Le prochain Mondial approche à grands pas, et ce qu'on a vu de la mêlée tricolore face aux Springboks, probablement le meilleur pack du monde, n'est pas très rassurant.

Si le droitier bordelais Sipili Falatea a bien répondu à la domination sud-africaine, son remplaçant Régis Montagne a de nouveau montré des carences en mêlée fermée.

Un job d'autant plus ardu pour le pilier droit qu'il doit aussi composer avec une grosse activité dans le jeu courant. C'est ce que confie Uini Atonio à RMC. Dans cet entretien, il évoque un attrait moindre pour ce poste, dû notamment à la lourde charge en mêlée.

Il met le doigt sur le problème actuel : un creux générationnel. Un phénomène qu'il a lui-même connu, et qui lui avait valu une convocation chez les Bleus dès sa première saison en Top 14.

À 24 ans seulement, il se retrouvait alors en concurrence avec le monument Nicolas Mas et son successeur désigné, Rabah Slimani.

"Avant que je n’arrive en équipe de France, il y avait Nicolas Mas, Rabah Slimani... Il y a toujours une période de transition. Aujourd'hui, on est sur cette transition-là. En fait, il faut juste qu'on ait un peu de patience parce qu'il y a assez de compétences et assez de joueurs. On a assez de piliers droits. C'est juste qu'aujourd'hui, on est sur une transition entre un ancien joueur et un nouveau qui va prendre sa place. C'est à lui de s’adapter le plus vite possible."

Uini Atonio (RMC)

🏉 On avait 4 ans pour préparer le chantier de l'après Atonio et Baille et c'est à se demander ce qui a été fait.🤨 En l'état actuel qui selon vous partirait en CDM🏆 côté piliers? Pour moi (prio aux Scrummagers💪 ) G: Gros, Wardi, Erdocio D : Je séche là.. Help!! https://t.co/X1hHu2NrNO — LoloCoelahcas (@lolocoelahcas) November 22, 2026

Quels droitiers avec le XV de France pour l'après Mondial ?

Après le Mondial, plusieurs chantiers pourraient s'ouvrir. Il y a d'abord Karl Sorin, futur Clermontois, déjà appelé en novembre par Fabien Galthié.

Il y a aussi Tatafu, dont l'état de forme suscite de nombreuses interrogations, mais qui semble avoir un avenir en Bleu, à condition de régler ses problèmes de blessure.

Chez les jeunes, Ruben Pargade et Zak Price ont également donné satisfaction avec France U20, reste à voir comment ils évolueront dans les prochaines années.

Il ne faudra pas non plus enterrer Alex Burin, appelé il y a deux saisons alors qu'il n'évoluait qu'avec Agen en Pro D2, ni Demba Bamba, qui est encore jeune. Enfin, George Henri Colombe, s'il parvient à enchaîner avec Toulouse, pourrait devenir le nouveau visage du côté droit de la mêlée tricolore.