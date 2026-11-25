Il y a seize jours, Fabien Galthié brouillait les pistes en associant Antoine Dupont et Maxime Lucu à la charnière face aux Springboks. Cette fois, c'est au tour de Rassie Erasmus de jouer sur la polyvalence de ses créateurs. Pour la finale du Championnat des Nations, dimanche à Twickenham, Manie Libbok évoluera à l'ouverture tandis que Sacha Feinberg-Mngomezulu portera le numéro 15. Une association qui rappelle quelques bons souvenirs aux supporters des Stormers.

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Deux ouvreurs pour réveiller une attaque en panne

Contraint de composer sans Damian Willemse, blessé à la cheville, le staff sud-africain aurait pu opter pour un arrière de métier. Il a préféré multiplier les options de distribution. Il faut dire que les Springboks, qui inscrivaient en moyenne 37 points lors de leurs dix premiers tests de l'année, n'ont pas atteint la barre des 20 points lors de leurs deux dernières sorties, face à la France et à l'Irlande.

Tony Brown, l'entraîneur de l'attaque sud-africaine, reconnaît auprès de RugbyPass que son équipe a perdu un peu de sa magie offensive. L'ancien ouvreur des All Blacks espère notamment que les deux hommes retrouveront leur complicité du temps des Stormers, où ils ont appris à évoluer ensemble.

Libbok à la baguette, Sacha en électron libre ?

L'intérêt de cette association réside notamment dans la possibilité de proposer deux premiers receveurs de part et d'autre d'un regroupement. Si les Français concentrent leur pression défensive sur Libbok, Feinberg-Mngomezulu pourra prendre la distribution à son compte ailleurs sur le terrain. De quoi compliquer la lecture défensive des hommes de Fabien Galthié.

Le placement à l'arrière de Sacha présente également un intérêt sur les ballons de récupération. Avec davantage d'espace devant lui, le Sud-Africain pourrait exploiter ses qualités d'attaquant, ses changements d'appuis et sa capacité à jouer dans les intervalles. Brown souligne d'ailleurs sa dimension physique supérieure à celle de Libbok.

La clé se trouvera devant pour les Bleus

Mais encore faut-il que les deux artificiers disposent de ballons exploitables. Tony Brown refuse d'ailleurs de faire porter au seul Feinberg-Mngomezulu la responsabilité des difficultés offensives sud-africaines, rappelant que le rendement d'une charnière dépend de l'ensemble du collectif.

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Pour les Tricolores, la bataille des rucks pourrait donc conditionner l'efficacité de cette association. Ralentir les sorties de balle sud-africaines, gagner les collisions et priver les deux ouvreurs de temps pour lever la tête constitueront autant de moyens de limiter leur influence. Car même avec deux chefs d'orchestre, difficile de faire jouer la musique lorsque les gros sont sur le reculoir.