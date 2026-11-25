Barragiste après neuf journées, le Castres Olympique de Xavier Sadourny se présente samedi à Jean-Dauger avec deux revers de rang sur le dos. En face, l'Aviron Bayonnais n'a plus gagné en championnat depuis son succès 35-32 contre le Stade Français. Les deux clubs restent sur six défaites cumulées, et la coupure de trois semaines qui a suivi la 9e journée leur a laissé le temps de corriger le tir.

Coup d'envoi à 16h35 sur la pelouse du stade Jean-Dauger. Une rencontre à suivre sur Canal+. Vivien Praderie dirigera les débats, assisté de Jonathan Gasnier et Pierre-Olivier Julien, avec Christophe Berdos à l'arbitrage vidéo.

Castres, un point sous la barre

Avec 14 points, les Tarnais occupent la 13e place, celle de barragiste. Ils pointent à une unité du Racing 92, douzième, qui les a justement doublés lors de la dernière journée. Avant la trêve, les Castrais étaient encore 12es.

La glissade s'est accélérée en deux semaines. À Montpellier, le CO a pris une valise (69-10) lors de la 8e journée, avant de céder face au Racing 92 (28-30) le 7 novembre au stade Pierre-Fabre. Ce soir-là, les Castrais avaient repris l'avantage sur un essai de Loris Zarantonello, face à des Franciliens réduits à quatorze. Quatre essais à trois n'ont pas suffi : une pénalité d'Ugo Seunes, deux minutes après la fin du temps réglementaire, les a crucifiés.

Gagner au Pays basque, c'est se donner une vraie chance de quitter la zone de barrage dès samedi. Perdre, c'est risquer de s'y installer avant le cœur de l'hiver. Mais attention, le CO a remporté les trois dernières confrontations face à Bayonne, dont un succès 13-10 à Jean-Dauger le 24 janvier 2026. Les deux précédentes s'étaient soldées par de larges victoires castraises à domicile, 33-3 en mai 2025 puis 48-17 en septembre 2025.

Bayonne, quatre revers d'affilée

Le début de saison des Basques avait pourtant des allures de démonstration à domicile. L'Aviron a remporté ses trois premières réceptions, face à Toulon, Clermont et le Stade Français.

Depuis, plus rien : quatre défaites de suite contre Toulouse, Lyon, Bordeaux-Bègles et La Rochelle, qui s'est imposée 22-18 lors de la 9e journée. Huitièmes avec 20 points, les Bayonnais gardent six unités d'avance sur leur adversaire du jour. Une cinquième défaite consécutive les ferait toutefois glisser un peu plus loin des places qualificatives.

Lucas Martin, le talonneur qui connaît le chemin

À 23 ans, Lucas Martin s'est installé dans la rotation au talon. Formé dans les Bouches-du-Rhône, passé par Gignac Marignane, Pennes-Mirabeau Cadeneaux puis Provence Rugby, il a rejoint Bayonne en 2024. Cette saison, il compte 7 apparitions dont 4 titularisations, pour 258 minutes de jeu, et il est allé à dame à deux reprises.

Son gabarit (1,86 m, 112 kg) lui permet aussi de dépanner en troisième ligne. Et les Castrais le connaissent bien : il avait inscrit le seul essai bayonnais lors du match de janvier à Jean-Dauger, dès la 13e minute.

Pour rappel, le coup d'envoi sera donné samedi 28 novembre à 16h35, sur Canal+. Les Basques y joueront la fin d'une série noire, les Tarnais leur place dans la course au maintien.