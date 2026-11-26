Et si Manu Tuilagi troquait le maillot ciel et blanc de l'Aviron bayonnais pour celui de son voisin biarrot ? En fin de contrat en juin prochain, le trois-quarts centre anglais de 35 ans suscite les convoitises. Selon les informations de Rugbyrama, les dirigeants bayonnais lui auraient transmis une offre de prolongation d'une saison, assortie d'une baisse de salaire. Les négociations se poursuivent.

Tuilagi a encore de belles cartouches

Débarqué sur la Côte basque à l'été 2024, l'ancien international anglais a balayé les interrogations concernant sa capacité à performer en Top 14. Malgré plusieurs blessures, le puissant centre a disputé 44 rencontres de championnat avec l'Aviron, dont 39 comme titulaire.

Encore titularisé à six reprises cette saison, le bonhomme de 111 kilos conserve une vraie utilité sportive. Sa capacité à mobiliser plusieurs défenseurs dans l'axe reste précieuse pour libérer des espaces à des joueurs aux qualités d'appuis comme Sireli Maqala.

Le successeur de Mathieu Acebes à Biarritz ?

À quelques kilomètres de Jean-Dauger, le Biarritz olympique serait particulièrement attentif à sa situation. Ambitieux, le club de Pro D2 cherche notamment à étoffer son vestiaire avec des joueurs expérimentés.

Avec la retraite annoncée de Mathieu Acebes en fin de saison, Tuilagi aurait tout du leader susceptible d'incarner le projet biarrot. Un centre capable d'apporter autant par son vécu du très haut niveau que par ses qualités rugbystiques. Et un contrat de plusieurs saisons pourrait peser dans la balance.

L'autre option, familiale, à Perpignan

Reste une troisième piste, celle de l'USAP, où évolue son neveu Posolo et où son frère Henry a longtemps fait le bonheur des supporters catalans. Le nom de Manu aurait également circulé du côté d'Aimé-Giral.

À 35 ans, l'Anglais pourrait donc avoir plusieurs manières de prolonger le plaisir. Mais passer de Jean-Dauger à Aguiléra aurait assurément une saveur particulière pour les amoureux du rugby basque.