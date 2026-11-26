La première saison de Tommaso Menoncello sous les couleurs toulousaines vire au cauchemar. De retour à l'entraînement lundi, l'international italien s'est de nouveau blessé à l'épaule gauche, déjà touchée mi-octobre face à Exeter en Champions Cup. Selon les informations de RMC Sport, le trois-quarts centre devrait désormais subir une intervention chirurgicale. Une indisponibilité de quatre mois est évoquée.

De retour à l'entraînement ce lundi avec le Stade Toulousain, Tommaso Menoncello a rechuté et pointe de nouveau à l'infirmerie

Toulouse n'aura quasiment pas profité de sa recrue

Seul renfort extérieur du champion de France à l'intersaison, l'ancien joueur de Trévise n'a disputé que quatre rencontres sous ses nouvelles couleurs, toutes compétitions confondues. D'abord touché au mollet à La Rochelle en septembre, puis à l'épaule en octobre, le meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2024 n'a jamais véritablement eu l'occasion de s'installer dans le système toulousain.

Et cette nouvelle absence intervient alors qu'Ugo Mola doit déjà jongler avec les pépins physiques et les convocations internationales au milieu de son attaque. Santiago Chocobares, blessé avec l'Argentine, est actuellement aux soins, tandis que Kalvin Gourgues prépare la finale du Championnat des Nations avec les Bleus.

Lukas Amati, une carte à jouer

La bonne nouvelle vient de Pierre-Louis Barassi. Éloigné des terrains depuis la première journée de championnat, l'international français est de nouveau apte et devrait être associé à Lukas Amati samedi à Lyon. Le jeune centre a déjà cumulé 220 minutes de jeu en trois rencontres de Top 14 cette saison.

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Avec Célian Pouzelgues, également de retour de blessure, et Lucas Vignères, rappelé de son prêt à Colomiers, le staff dispose de solutions issues de sa formation. L'indisponibilité de Menoncello pourrait ainsi accélérer l'intégration de cette jeune génération, d'autant que Gourgues et Barassi sont susceptibles d'être sollicités par Fabien Galthié durant l'hiver.

Un problème qui pourrait se prolonger jusqu'au Tournoi

À terme, le retour de Santiago Chocobares permettrait à Toulouse de retrouver une association éprouvée avec Barassi. L'Argentin présente notamment les qualités de puissance et de fixation recherchées chez Menoncello au poste de premier centre. Mais la multiplication des échéances internationales risque de rendre difficile l'installation d'une paire durable.

Du côté italien, Gonzalo Quesada a également de quoi faire la grimace. Déjà privé de son centre aux 41 sélections cet automne, le sélectionneur pourrait devoir s'en passer durant l'intégralité du prochain Tournoi. La compétition s'achèvera le 13 mars 2027, soit avant la date théorique de retour du Toulousain si les quatre mois d'absence se confirment.