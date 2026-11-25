Les joueuses du circuit mondial à VII ne reviendront pas tout de suite au ballon classique. World Rugby a publié mardi le bilan intermédiaire de l'essai lancé en 2025-2026. Le modèle de taille 4,5 sera utilisé à tous les niveaux des SVNS et du Championship la saison prochaine. L'instance avait étendu cette expérimentation au circuit en novembre 2025, avec le fabricant Gilbert.

Plus petit, mais pas plus léger

Il ne s'agit pas d'un ballon junior recyclé. Le modèle conserve un poids comparable à celui du ballon de taille 5, tout en étant dessiné pour l'aérodynamisme des passes et la prise en main. Il dispose aussi d'une zone de frappe idéale pour le jeu au pied, absente des ballons 4,5 classiques.

L'initiative part du terrain. Selon Sally Horrox, responsable du rugby féminin à World Rugby, l'essai a été lancé « à la suite de demandes des fédérations et des instances représentatives des joueurs ». Plus de 130 joueuses et 18 entraîneurs ont donné leur avis sur la manipulation, le jeu au pied et les phases statiques.

Crédit : World Rugby

Des rucks 10 % plus rapides !

Les retours sont quatre fois plus positifs que négatifs, et les mesures vont dans le même sens. Par rapport aux saisons disputées avec le ballon de taille 5, les rucks ont été 10 % plus rapides. La fréquence des passes, en baisse depuis quatre ans, est repartie à la hausse, et l'exécution technique s'est améliorée au fil de la saison.

Une meilleure prise pourrait expliquer une partie du gain, puisqu'il faut ramasser le cuir au sol avant de relancer. Mais la vitesse de libération dépend aussi du plaqué, des soutiens et de la défense adverse. La comparaison porte sur des saisons différentes et n'isole donc pas l'effet du seul ballon.

Les buteuses, elles, n'ont rien perdu au change : la précision des tirs au but n'a pas bougé, selon World Rugby. Mark Harrington, responsable de la santé des joueurs et des services rugby de l'instance, juge ces premiers résultats « encourageants ».

Le XV attend son tour en 2027

Le ballon a aussi été testé à XV, lors du WXV Global Series et du WXV Challenger. Les retours des joueuses étaient encore en cours de collecte après la fin de ces compétitions, fin octobre.

La suite se décidera lors de la réunion Shape of the Game, au début de l'année 2027, entre joueuses, fédérations et World Rugby. D'ici là, toutes les sélections du circuit à VII joueront avec ce ballon. Pour le XV, rien n'est encore décidé.