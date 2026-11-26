De lui, nous ne sommes pas les premiers à raconter l'histoire. Un récit plutôt bien connu pour les amateurs de rugby sud-africain, les suiveurs de l'URC ou les fidèles de coupe d'Europe. À 26 ans, Emmanuel Tshituka devrait connaître sa première cape ce dimanche, à Twickenham, en finale du Championnat des Nations face au XV de France.

La galère, il l'a connaît

Pourtant, rien ne l'y prédestinait. Né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le troisième ligne a fui la guerre avec sa famille au début des années 2000 (comme l'ailier de Bayonne Madosh Tambwe, par exemple), direction Johannesburg.

Malgré une enfance marquée par l'extrême précarité puis les réticences initiales de leur père, Emmanuel finit par suivre les traces de son frère aîné Vincent dans le rugby.

Des équipes de jeunes des Lions à la Currie Cup, puis à l'URC, le garçon gravit les échelons avant de retrouver son frère aux Sharks en 2024.

Du haut de son mètre 94 et ses 112kg, Tshituka s'est largement épaissi depuis ses débuts pro jusqu'à devenir un joueur dominant en club aujourd'hui. Troisième ligne athlétique, coureur, précieux en touche, il est surtout capable de faire mal à l'impact grâce à grosse densité musculaire.

124 kg, ''plus fort que Meafou en mêlée'' : le XV de France tient-il la « kryptonite » des Springboks sur le banc ?

Autrefois freiné par des problèmes de citoyenneté, il pourrait désormais devenir le 959e Springbok de l'histoire ce dimanche. Avec le forfait de Pieter-Steph du Toit, les Bleus ont toutes les chances de découvrir ce sacré client à Londres, pour clôturer le week-end.