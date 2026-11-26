À regarder le classement de Pro D2, on pourrait penser que Montauban réussit plutôt bien son retour à l'échelon inférieur. Sixièmes après onze journées, les Tarn-et-Garonnais sont virtuellement qualifiés pour les phases finales. Pourtant, à l'heure de se déplacer sur la pelouse de Provence Rugby, vendredi à 21 heures, les Montalbanais traînent un sacré boulet. En effet, l'USM reste sur quatre déplacements sans avoir récolté le moindre point au classement.

Près de 48 points encaissés par déplacement

Depuis leur victoire inaugurale à Nevers (21-25), les Sapiacains ont régulièrement pris la foudre loin de leurs bases. Battus à Soyaux-Angoulême (45-7), à Biarritz (32-20), à Dax (54-28) puis à Aurillac (60-8), ils ont encaissé 191 points lors de leurs quatre dernières sorties, soit une moyenne de 47,75 points par rencontre. Dans le même temps, leur attaque n'en a inscrit que 63.

Conséquence de ces lourds revers, Montauban affiche une différence de points de -77 après onze journées de championnat, malgré un bilan positif de sept victoires pour quatre défaites. Une situation assez singulière pour une formation qui ambitionne de retrouver l'élite. Et si l'USM venait à disputer sa saison sur une question de différence de points, il lui faudrait sérieusement inverser la tendance.

Sapiac, cette forteresse qui maintient Montauban à flot

Heureusement pour les hommes en vert et noir, il en va tout autrement dans leur mythique cuvette. Les Montalbanais ont remporté leurs six rencontres à domicile, faisant notamment tomber Grenoble (20-17), Brive (32-24) et l'actuel leader, Oyonnax (24-23). Vendredi dernier, c'est Agen qui s'est incliné à Sapiac pour un petit point (16-15).

L'USM a ainsi récolté 25 de ses 29 points au classement devant son public, soit plus de 86 %. À domicile, Montauban n'encaisse en moyenne que 21,3 points par match. Un contraste saisissant qui soulève des interrogations sur sa capacité à rivaliser loin de Sapiac, notamment dans l'éventualité de devoir disputer un barrage à l'extérieur en fin de saison.

Provence Rugby, le pire adversaire pour se rassurer ?

Pour ne rien arranger, les Montalbanais se rendent chez une formation provençale qui vient de perdre son invincibilité à Grenoble (41-30). Désormais deuxièmes, les hommes de Philippe Saint-André auront à cœur de réagir devant leur public. Eux aussi sont intraitables à domicile, avec cinq victoires en autant de réceptions et une moyenne de 40,2 points inscrits par rencontre.

Pour Montauban, ramener ne serait-ce qu'un bonus défensif de Maurice-David constituerait déjà une rupture avec ses dernières prestations à l'extérieur. Mais pour un ancien pensionnaire du Top 14 qui figure toujours parmi les qualifiables, il faudra tôt ou tard exporter un peu de l'esprit de Sapiac aux quatre coins de l'Hexagone.