On ne sait pas si, comme aux NRJ Music Awards avec les anciens de la Star Ac’, il n’y aura que des Sud-Africains qui seront couronnés aux trophées World Rugby de l’année 2026. En revanche, Paul de Villiers n’a, lui, clairement pas volé sa place parmi les révélations de l’année.

À 23 ans, le flanker des Stormers a déjà tout d’un grand. Capitaine des U20 sud-africains, déjà devenu un élément incontournable de sa franchise, il s’agit incontestablement d’un mini Kwagga Smith.

COUPE DU MONDE. Kwagga Smith, ce petit zèbre des plaines qui rugissait comme un lion

La relève en personne de l’ancien ratier des Springboks, au nez plus en travers que les courses de Damian Penaud. Et derrière ce patronyme qui fleure bon les vieilles racines françaises – les de Villiers comptent parmi les noms portés par les descendants de huguenots ayant fui le royaume pour l’Afrique du Sud à la fin du XVIIe siècle –, se cache un sacré phénomène.

Très près du sol

Un petit gabarit (1m81 pour 101 kg) loin des clichés sud-africains, monté sur un centre de gravité bas comme le taux du livret A et des muscles qui, normalement, n’existent que dans les films Marvel.

124 kg, ''plus fort que Meafou en mêlée'' : le XV de France tient-il la « kryptonite » des Springboks sur le banc ?

Dimanche, après le forfait de Pieter-Steph du Toit, il pourrait être titularisé face aux Bleus si Rassie Erasmus choisit la logique plutôt que de vouloir remplacer un frigo américain par une armoire normande. Car De Villiers cartonne cette année et s’inscrit dans cette lignée de Boks muets en touche, mais intouchables au sol. À la manière de l’illustre Heinrich Brussow ou de la gamme suivante Kwagga Smith.

Un ratier, mais pas que

Fort d’une activité de dingue, ce flanker ultra-explosif ne laisse jamais sa part au chien sur le terrain. Malgré son régulier déficit de poids face aux mastodontes du rugby moderne, de Villiers fait mal à l’impact, dynamise les relais ballon en main et devient absolument démoniaque dès qu’il s’agit de foutre les mains dans le cambouis pour aller gratter du ballon.

Entre son timing, ses attitudes, ses paluches palmées et ses pieds solidement ancrés, le natif du Cap-Occidental transforme la moindre "mêlée ouverte" en son terrain de jeu favori.

Sa possible titularisation pourrait donc considérablement bouleverser l’équilibre des rucks français. Les soutiens tricolores n’auront plus le luxe d'accuser la moindre seconde de retard. Et finalement, au bout de ce championnat des nations, est-ce vraiment mieux pour nous que le géant P-S Du Toit ?