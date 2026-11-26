Et si, dimanche à Twickenham, vous regardiez Thomas Ramos plutôt que le ballon sur les premiers lancements de jeu du XV de France ? Absent des terrains depuis le 27 septembre, le Toulousain devrait retrouver le numéro 15 face aux Springboks, en finale du Championnat des Nations.

Si la composition officielle ne sera dévoilée que vendredi à midi, son retour devrait permettre aux Bleus de renouer avec cette animation offensive à deux ouvreurs qui avait notamment fait des merveilles lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

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Dans un entretien pour Midi Olympique, l'arrière international a justement détaillé sa vision du poste. « Je conçois le poste d’arrière comme celui d’un second ouvreur. » Le Toulousain explique prendre davantage de plaisir à identifier les espaces et à faire jouer ses partenaires qu'à terminer les actions. Une philosophie particulièrement intéressante face à la montée défensive sud-africaine.

Sur mêlée, deux hommes à la baguette

Prenons une mêlée française au milieu du terrain. Avec Matthieu Jalibert en premier attaquant, Antoine Dupont peut servir le Bordelais pour lui permettre de défier directement le rideau adverse. Quid de Ramos ? En se positionnant en retrait de ses centres, le Toulousain peut offrir une solution dans leur dos, tandis que Yoram Moefana ou Kalvin Gourgues menacent la ligne d'avantage. Si les défenseurs mordent sur ces courses, Ramos peut récupérer le cuir avec suffisamment de recul pour exploiter les espaces extérieurs.

Crédit : OPEN AI

Mais l'inverse est également possible. Si Ramos reçoit directement la première passe de Dupont, Jalibert peut devenir lui-même une menace au cœur de la ligne d'attaque. Le Bordelais dispose alors de davantage de liberté pour jouer sur ses qualités d'accélération et de changement d'appuis. Cette permutation des rôles avait notamment été observée lors du Tournoi 2026.

Sur touche, exploiter le deuxième rideau offensif

Samedi dernier, face à l'Argentine, Matthieu Jalibert avait parfaitement illustré sa capacité à fixer une défense en envoyant Kalvin Gourgues à dame à la 47e minute. Avec Ramos, les Bleus disposeront d'une option supplémentaire sur ce type de lancement.

Derrière une touche proprement négociée, l'arrière pourrait intervenir dans le dos des premiers attaquants ou attendre le deuxième temps de jeu pour attaquer une défense déjà déplacée. Le timing de son intervention sera aussi important que son positionnement initial.

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Un casse-tête supplémentaire pour les Springboks

Habitués à monter fort, notamment depuis les extérieurs pour couper les transmissions et rabattre les attaquants vers l'intérieur, les Sud-Africains devront identifier rapidement le véritable meneur de jeu français. Une passe trop tardive vers Ramos pourrait néanmoins offrir une interception ou un gros plaquage aux hommes de Rassie Erasmus. La précision des courses et des transmissions sera donc essentielle.

Dimanche, au-delà du rendement de Ramos face aux perches ou sous les ballons hauts, il sera intéressant de regarder combien de fois le Toulousain et le Bordelais échangeront leurs responsabilités. Et surtout, si cette alternance permettra aux Bleus de mettre Louis Bielle-Biarrey et Théo Attissogbe dans des situations favorables, avec un peu d'espace pour faire parler leurs cannes.