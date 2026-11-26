"Je lis la presse. Il est normal qu'elle s'intéresse plus au train qui déraille qu'à celui qui chemine", voilà une formule digne des plus grands journaleux/éditorialistes, un titre auquel le président du Castres Olympique aurait pu prétendre par le passé, lui qui a notamment débuté sa carrière micro en main.

Bousculé par la sphère médiatique ces dernières semaines, le club, actuel avant-dernier du Top 14, est au centre de toutes les rumeurs. Une posture inhabituelle pour le bastion tarnais, qui a toujours su cultiver la discrétion et le goût du travail bien fait.

Avant le début d'un bloc charnière pour son avenir, son président clarifie la situation et balaie d'un revers de main les doutes autour de l'encadrement (du moins pour l'instant).

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Cette sortie n'a rien d'un hasard et elle devrait faire le plus grand bien aux supporters castrais, inquiets de la situation actuelle de leur équipe fanion.

Comme le rappelle le président du Castres Olympique, ce n'est assurément pas la première fois que les Tarnais sont confrontés à une baisse de régime.

La dernière frayeur en date remonte à la saison 2014-2015. Les Tarnais avaient terminé 12e, se sauvant de justesse dans les dernières journées au terme d'un parcours empreint de résilience et de détermination, puisqu'ils étaient derniers à six journées de la fin du championnat.

La saison suivante, Christophe Urios arrivait pour écrire l'une des plus belles pages de l'histoire récente du club, avec un titre de champion de France à la clé.

Un changement de staff avait alors été imposé, Mauricio Reggiardo étant engagé en cours de saison. Un scénario qui ne semble plus d'actualité pour Pierre-Yves Revol, qui confirme sa confiance à Xavier Sadourny, actuel manager du club.

"Sur le plan comptable comme sur le contenu, nous ne sommes pas au rendez-vous, c’est certain. Et certains détails peuvent faire basculer une saison [...] Dans cette période compliquée, notre manager Xavier Sadourny fait preuve de courage et de lucidité. Il est respecté et il n’y a pas de fracture avec son groupe. C’est le premier point et il est important pour moi, car sans cela on ne pourrait pas prétendre à un avenir meilleur.

[...] Après, la question est de savoir s’il est en capacité, avec son staff, de se remettre en cause et surtout d’améliorer le rendement de son collectif et de l’amener à combler ses lacunes, qui sont clairement identifiées en termes d’organisation, notamment offensive, d’efficacité et de discipline. Je l’espère et je crois que c’est encore possible, même si je comprends l’impatience, voire l’inquiétude.

Il m’est arrivé de changer de coach en cours de saison, mais lorsque la fracture avec les joueurs était évidente, ou pour tenter de sauver une situation désespérée. Nous n’en sommes pas encore là. Nous avons quatre matchs avant la fin de l’année en TOP 14 [...] Il nous faut deux victoires pour nous donner un peu d’air et aborder 2027 en meilleure posture."

Pierre-Yves Revol, président du Castres Olympique

Début d'une nouvelle dynamique à Bayonne ?

Pour tenter de retrouver leurs lettres de noblesse, les Tarnais devront d'abord obtenir un résultat satisfaisant à Bayonne, tant dans le contenu que sur le plan comptable.

Ils devront le faire sans les blessés de longue date (Papali'i, Chabouni et Sokobale notamment), mais aussi sans Santiago Arata, Jérémy Fernandez et Baptiste Delaporte.

Trois absents de taille qui laissent la charnière au jeune Colin Dupuy, éventuellement épaulé par Théo Vidal, la recrue phare venue de Nationale.

À 5 points de Vannes, qui se déplace au Stade Français, les Tarnais n'auront plus le droit à l'erreur sur ce bloc.