À quelques jours de la grande finale entre le XV de France et l'Afrique du Sud, quel bilan tirer de la première édition du Championnat des Nations ? Si les Bleus ont offert de belles émotions à leurs supporters cet automne, la nouvelle compétition ne fait pas encore l'unanimité au-delà de nos frontières. En témoignent plusieurs discussions sur les réseaux sociaux, où les passionnés anglophones de rugby débattent depuis le week-end dernier des réussites et des limites de ce nouveau rendez-vous international.

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Des tests qui prennent une autre dimension

Vous êtes-vous déjà surpris à regarder le résultat d'un match international pour savoir quelles seraient ses conséquences sur le classement des Bleus ? C'est justement l'un des arguments avancés par les défenseurs du nouveau format.

« Cela rend le visionnage des matchs qui ne concernent pas votre propre équipe encore plus amusant », explique un internaute dans une discussion sur Reddit. Ce dernier établit même un parallèle avec le championnat du monde de cricket, qui a également donné un enjeu supplémentaire aux confrontations internationales.

D'autres se montrent beaucoup moins enthousiastes. À leurs yeux, les nations majeures de l'Ovalie n'avaient pas besoin d'un trophée supplémentaire pour se livrer de sacrées batailles en novembre. « Les matchs ont été excellents. Le format, bof », résume un autre internaute dans un débat consacré à la compétition. Le calendrier est également pointé du doigt, notamment en raison des nombreux déplacements imposés aux sélections européennes durant l'été.

Pourquoi une finale forcément Nord-Sud ?

C'est probablement l'une des particularités du règlement les plus intéressantes à discuter. Même si la France et l'Angleterre avaient remporté leurs six rencontres de la phase régulière, elles n'auraient pas pu s'affronter pour le titre. Le règlement de la compétition impose une finale entre les premiers de chaque hémisphère.

Certains internautes préféreraient donc voir les deux meilleures équipes s'affronter, indépendamment de leur appartenance géographique. D'autres apprécient justement cette rivalité Nord-Sud qui constitue l'identité du tournoi.

La Géorgie devra encore patienter

Même chez les adeptes de la compétition, la question de l'accession des nations émergentes revient régulièrement. « Je pense qu'il est impératif d'introduire la promotion et la relégation dans les prochaines années, comme promis », estime un participant à une autre discussion sur Reddit. Comme nous l'avons récemment expliqué sur Le Rugbynistère, des barrages pourraient être organisés en 2030, permettant à de nouvelles nations d'intégrer le championnat en 2032. Mais leurs modalités restent à confirmer.

40 000 sièges vides pour lancer les finales ?

Reste également à savoir si les supporters adhéreront au concept d'un week-end réunissant les douze sélections dans un même stade. Selon The Guardian, environ 40 000 places pourraient rester inoccupées vendredi à Twickenham, à l'occasion des rencontres Italie-Fidji et Irlande-Australie. Les ventes de billets sont néanmoins plus avancées pour samedi et dimanche.

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Le Championnat des Nations semble avoir séduit une partie des passionnés par le suspense qu'il apporte aux tournées internationales. Mais entre les interrogations sur son format, son accessibilité et la place des petites nations, ses organisateurs ont encore du pain sur la planche. Et vous, préféreriez-vous revenir aux traditionnelles tournées de novembre ?