Loin de la Bretagne, près du cœur. Jean-Noël Spitzer et ses Vannetais ont trouvé à Paris un air de match à domicile, ce samedi 28 novembre, en fin d'après-midi au stade Jean-Bouin. Venus en TGV de Bretagne ou installés en région parisienne, les supporters morbihannais se sont fait entendre dans toute l'enceinte, jusqu'à scander « Ici, c'est La Rabine ! ». Pour la dixième journée de Top 14 et portés par ce soutien inattendu, les Bretons ont pris leurs premiers points de la saison à l'extérieur, avec un match nul (28-28), bienvenus dans la quête du maintien.

Le partage des points s'est fait après un doublé de Tanivili (69ᵉ et 73ᵉ) qui a redonné l'avantage aux locaux. Pour y parvenir, c'est l'Argentin Matías Alemanno qui est arrivé en Terre promise juste avant la fin du temps réglementaire (78ᵉ). Pour le promu, ce résultat met fin à une série de déplacements sans le moindre point en Top 14 et change ses perspectives.

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Un début de saison loin d'être idéal

Le début de saison des Vannetais reste loin d'être idéal pour une équipe qui découvre l'élite. Face au Stade Toulousain et à l'Union Bordeaux-Bègles, le club avait aussi délocalisé des réceptions au Roazhon Park de Rennes et à La Beaujoire, avant de retrouver la même ferveur bretonne à Jean-Bouin. Le calendrier commençait à sérieusement défiler jusqu'à ce que la formation d'Anthony Bouthier obtienne neuf points sur les quatre dernières journées.

Le match nul permet au RC Vannes de gagner des unités précieuses, pour espérer abandonner la place de lanterne rouge au plus vite. Ce résultat acquis à l'extérieur est d'autant plus intéressant que le Castres Olympique, avant-dernier de l'élite, a largement perdu sur le terrain de l'Aviron Bayonnais (41-12). Désormais, seulement trois points séparent les deux formations du bas de classement.

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Quinze recrues pour viser le maintien

Avant un début de saison morose, l'été avait nourri de vrais espoirs en Bretagne. Champion de Pro D2 après sa finale gagnée 18-14 contre Provence Rugby, le RCV a enrôlé quinze recrues pour découvrir l'élite. L'objectif était clairement affiché : se maintenir en Top 14. En septembre, Jean-Noël Spitzer chiffrait ces chances à 10 %, soit « cinq fois plus qu'il y a deux ans ».

Plusieurs renforts arrivaient de clubs de Top 14, donc avec une idée précise des exigences du championnat. Clovis Le Bail a été prêté par Toulon, Ugo Boniface est arrivé de Bordeaux-Bègles et Giorgi Beria de Perpignan. Pierre Popelin et Nathanaël Hulleu ont quitté Castres pour rejoindre le Morbihan. Le reste du recrutement a misé sur l'expérience internationale et sur le Super Rugby. Le deuxième ligne argentin Matias Alemanno est arrivé de Gloucester, tandis que Mills Sanerivi (Moana Pasifika), Simi Kuruvoli et Inia Tabuavou (Fijian Drua) ont débarqué de l'hémisphère Sud. Star du recrutement, l'ailier australien Murray Taulagi, venu du rugby à XIII, avait une arrivée différée, mais a fait ses débuts à Paris.

Un nul qui fait du bien

À Jean-Bouin, ce groupe largement remodelé a tenu tête au Stade Français jusqu'au coup de sifflet final. Les Vannetais n'ont pas gagné, mais ils ne repartent plus les mains vides de leurs voyages. De quoi donner aux supporters bretons une bonne raison de reprendre le TGV. La semaine prochaine, ils n'auront toutefois pas besoin de le faire, puisque la Rabine reçoit l'Aviron Bayonnais, dans une ambiance qui s'annonce électrique. Si le RC Vannes l'emporte, il restera sur trois rencontres consécutives sans défaite. Une excellente nouvelle dans la quête du maintien.

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