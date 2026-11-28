Le forfait de Pieter-Steph du Toit a contraint Rassie Erasmus à revoir l'équilibre de son paquet d'avants à la veille de la finale du Championnat des Nations. Comme l'a officialisé la fédération sud-africaine, Paul de Villiers honorera sa neuvième sélection avec le numéro 8 dans le dos, tandis que Cameron Hanekom glisse en 7. Franco Mostert rejoint quant à lui Eben Etzebeth sur le banc. Une redistribution des cartes qui pourrait avoir plusieurs conséquences pour le XV de France.

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Une troisième ligne moins expérimentée, mais plus mobile ?

Privés de Jasper Wiese, suspendu, puis de Du Toit, les Springboks perdent deux de leurs principaux déménageurs. Lors de la victoire française à Saint-Denis (21-19), le double meilleur joueur du monde avait notamment porté le ballon à 17 reprises, davantage que n'importe lequel de ses coéquipiers. Son activité dans les couloirs et sa capacité à enchaîner les efforts feront défaut.

Davantage habitué à évoluer sur l'aile de la troisième ligne, De Villiers va connaître sa première titularisation internationale en 8, souligne SuperSport. Son association avec Hanekom et Siya Kolisi pourrait néanmoins offrir davantage de mobilité aux Boks et accentuer la pression sur les rucks français. Pour Antoine Dupont, la vitesse de libération du ballon sera essentielle.

Une Bomb Squad encore plus redoutable en touche

L'intégration de Mostert offre surtout de nouvelles possibilités à Erasmus en seconde période. Avec Etzebeth, il peut renouveler intégralement sa deuxième ligne ou faire glisser Mostert en 7 pour densifier son pack. Trois deuxièmes lignes de métier pourraient ainsi se retrouver simultanément sur la pelouse.

Un scénario qui doit interpeller les Bleus. Le 13 novembre, les Sud-Africains avaient remporté leurs 15 touches et inscrit leurs deux essais à la suite de mauls. Avec Maxime Lamothe au talonnage, les Français devront soigner leur conquête, mais aussi éviter d'offrir trop de pénaltouches aux champions du monde.

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Galthié possède aussi de quoi brouiller les cartes

Avec Tyler Duguid, Charles Ollivon et Oscar Jegou parmi les finisseurs, ainsi que la polyvalence de Cameron Woki et Mickaël Guillard, le staff tricolore dispose lui aussi de plusieurs configurations possibles.

L'enjeu sera notamment de conserver suffisamment d'options en touche et de mobilité pour déplacer le pack adverse en fin de rencontre.

Le forfait de Du Toit constitue indéniablement une perte pour les Springboks. Mais il serait imprudent d'y voir uniquement une bonne nouvelle pour les Bleus. Si la troisième ligne sud-africaine de départ perd en expérience, sa Bomb Squad gagne en polyvalence et en densité.