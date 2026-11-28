Brive et Valence Romans ont signé exactement le même score, 64-26, lors de la 12e journée de Pro D2. Dans le même temps, Agen a corrigé Béziers 55-18 et Provence Rugby a dominé Montauban 48-18, de quoi laisser croire que les défenses étaient restées au vestiaire. Selon les résultats officiels de la LNR, la journée affiche une moyenne de 68,75 points par rencontre.

253 points pour trois matchs !

Mais le festival n'a pas été réparti équitablement. Les deux rencontres à 90 points, Brive-Biarritz et Valence Romans-Aurillac, ajoutées aux 73 points d'Agen-Béziers, totalisent 253 points, soit 46 % du total. Les cinq autres affiches cumulent 297 points, soit 59,4 par match, un chiffre qui reste élevé.

Ces trois cartons ont aussi tué le suspense. Biarritz a pris une valise avec 38 points d'écart à Brive, Aurillac autant à Valence Romans et Béziers 37 à Agen. Les perdants ont beau avoir marqué 26 points chacun à Brive et à Valence Romans, leur contribution n'a jamais suffi à les maintenir dans le match.

Oyonnax, le bonus sans le feu d'artifice

Le leader a choisi un tout autre chemin. À Dax, Oyonnax s'est imposé 29-6, dans un match à 35 points, à peu près deux fois moins que la moyenne de la journée. Les Oyonnaxiens repartent pourtant avec le bonus offensif, exactement comme Brive et Valence Romans, qui ont marqué plus du double de points. Sur cette journée, on recense six victoires bonifiées sur huit.

Colomiers-Nevers illustre le cas inverse. Les Columérins ont battu Nevers 42-31, soit 73 points comme à Agen, mais sans bonus offensif pour le vainqueur. Même volume de points, mais 37 points d'écart d'un côté et 11 de l'autre : sur le pré, les deux matchs n'ont rien eu en commun.

26 points d'écart en moyenne

Au bout de la journée, les huit écarts finaux totalisent 208 points, soit 26 en moyenne. Aucun match ne s'est terminé avec moins de onze points d'écart, et Colomiers-Nevers fait figure de rencontre la plus serrée.

Une journée isolée ne suffit pas pour conclure à un affaiblissement des défenses. Il faudrait comparer ces chiffres sur plusieurs journées et plusieurs saisons, en isolant les essais, les pénalités et les transformations. Et pour Oyonnax, le constat est limpide : au classement, le bonus pris à Dax vaut exactement celui de Brive.