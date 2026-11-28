Vendredi à Twickenham, l'Italie a enfin retrouvé le goût de la victoire en venant difficilement à bout des Fidji (23-21). Un succès qui lui permet d'éviter la dernière place du Championnat des Nations et de mettre fin à sept défaites consécutives. Mais à deux mois du Tournoi des 6 Nations, le bilan des hommes de Gonzalo Quesada soulève de sérieuses inquiétudes. Où est passée cette Squadra Azzurra que l'on pensait capable de bousculer durablement la hiérarchie européenne ?

Une progression stoppée net depuis le mois de mars

Deux victoires et un nul face aux Bleus en 2024, un premier succès historique contre l'Angleterre en mars 2026 : les Italiens avaient donné de véritables gages de progression. Mais depuis cette victoire face au XV de la Rose, ils ont notamment pris 31 points au pays de Galles, 47 en Nouvelle-Zélande, 57 en Australie et 66 face aux Springboks.

Sur l'ensemble du Championnat des Nations, les Transalpins ont encaissé 258 points pour seulement 97 inscrits, soit une moyenne de près de 37 points concédés par rencontre. Et même face au Japon (27-10) ou aux Fidji à Udine (21-16), des adversaires davantage à leur portée, ils n'ont pas trouvé la solution.

Sans Menoncello et Brex, une attaque sans inspiration ?

Les absences de Tommaso Menoncello, Ignacio Brex, Sebastian Negri ou encore du capitaine Michele Lamaro ont évidemment pesé. Mais cette hécatombe a surtout mis en lumière le manque de profondeur du réservoir italien. La perte simultanée des deux centres a notamment privé Quesada d'une bonne partie des automatismes offensifs construits depuis son arrivée.

Plus inquiétant encore, l'Italie n'a dépassé les 20 points inscrits qu'à deux reprises en douze rencontres en 2026. Interrogé par All Rugby, l'entraîneur adjoint German Fernandez pointait notamment le manque de lucidité dans la finition. Son collègue Roberto Santamaria évoquait également auprès d'OnRugby les difficultés dans les rucks, la discipline et la précision technique.

Un début de Tournoi 2027 particulièrement corsé

Le calendrier du prochain Tournoi n'invite guère à l'optimisme. Les Italiens se déplaceront à Murrayfield avant de recevoir l'Irlande, puis de défier une Angleterre revancharde à Twickenham. Ils accueilleront ensuite le XV de France et le pays de Galles à Rome.

Le retour de plusieurs cadres pourrait permettre à la Squadra Azzurra de retrouver des couleurs. Et ses courtes défaites face aux Pumas et aux Fidji rappellent qu'elle reste capable de rivaliser. Mais à moins d'un an du Mondial, le véritable défi de Quesada consiste désormais à rendre son équipe compétitive même en l'absence de ses meilleurs joueurs. Sans quoi les Italiens pourraient rapidement retrouver leurs vieux démons.