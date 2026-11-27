Si le retour de Thomas Ramos constitue une excellente nouvelle pour le XV de France, une interrogation subsiste quant à son rythme. Le Toulousain n'a plus joué depuis le 27 septembre et, bien que jugé apte à 100 % selon Midi Olympique, difficile de savoir comment il encaissera l'intensité d'une finale face aux Springboks. D'autant que son rôle dans l'animation offensive des Bleus implique une grosse débauche d'énergie.

Attissogbe à l'arrière, la solution de facilité ?

Avec six avants et seulement deux trois-quarts sur le banc, Fabien Galthié a de nouveau misé sur la polyvalence. Si Ramos venait à céder sa place prématurément, la solution la plus naturelle serait de repositionner Théo Attissogbe à l'arrière et d'envoyer Émilien Gailleton à l'aile droite. Une configuration déjà expérimentée face à l'Argentine, après la sortie de Grandidier-Nkanang, et qui permettrait de conserver intactes la charnière et la paire de centres.

Mais le staff pourrait également faire glisser Kalvin Gourgues à l'arrière et installer Gailleton au centre. Le jeune Toulousain connaît les exigences du poste de numéro 15, qu'il a déjà occupé avec le Stade Toulousain, tout comme celui d'ouvreur. De quoi offrir plusieurs possibilités sans nécessairement toucher aux ailes.

Quatre ouvreurs potentiels sur la pelouse

Une sortie de Ramos pourrait aussi déboucher sur un repositionnement de Matthieu Jalibert à l'arrière, comme lors de la tournée estivale en Australie. Maxime Lucu entrerait alors en jeu pour reformer sa charnière avec Antoine Dupont. Les deux hommes pourraient de nouveau intervertir leurs rôles, comme envisagé lors du premier affrontement avec les Sud-Africains.

Et rien n'oblige les Français à attendre un remplacement pour jouer avec les numéros inscrits dans leur dos. Avec Ramos, Jalibert, Dupont et Gourgues, Galthié dispose dès le coup d'envoi de quatre joueurs ayant déjà évolué à l'ouverture. De quoi multiplier les points de distribution, déplacer le ballon avant que la défense sud-africaine ne puisse monter et varier les lancements sur les phases de conquête.

Et pourquoi pas Antoine Dupont au centre ?

L'hypothèse avait notamment été évoquée par Jean-Baptiste Élissalde dans les colonnes de L'Équipe en octobre 2024. Imaginons Lucu à la mêlée, Jalibert à l'ouverture, Dupont associé à Gourgues au centre, Moefana à l'aile et Attissogbe à l'arrière. Sur le papier, cette configuration permettrait au capitaine des Bleus d'exploiter ses qualités de franchissement dans le milieu du terrain.

Si ce dernier scénario relève davantage de la curiosité tactique, la richesse des profils français pourrait permettre à Fabien Galthié de brouiller les pistes à Twickenham. Encore faudra-t-il trouver le bon équilibre entre cette liberté offensive et les automatismes défensifs indispensables face aux doubles champions du monde.