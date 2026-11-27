Toujours privé de nombreux internationaux et confronté à une infirmerie bien garnie, le Stade Toulousain retrouvera le Top 14 samedi soir (21h) à Gerland. Ugo Mola a de nouveau fait confiance à sa jeune garde pour ce déplacement chez le LOU, avec quelques renforts d'expérience.

Neti et Brennan de retour, Merkler toujours en deuxième ligne

Rodrigue Neti débutera à gauche de la mêlée, aux côtés de Thomas Lacombre et Paul Mallez. Joshua Brennan retrouve également le XV toulousain. Il sera associé à Joël Merkler, pilier droit de formation, qui dépannera de nouveau dans la cage après avoir occupé ce poste face à Clermont.

Les 2️⃣3️⃣ Toulousains en déplacement à Lyon 🛑 https://t.co/2WgsCaGYP8 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 27, 2026

En troisième ligne, Toulouse pourra compter sur un trio particulièrement intéressant composé de Jack Willis, capitaine, Léo Banos et Alexandre Roumat, repositionné en numéro 8. De quoi apporter de l'expérience et de la continuité dans le jeu autour d'une charnière encore peu aguerrie au Top 14.

Daroque et Delpy reconduits, Barassi devra patienter

Simon Daroque et Valentin Delpy seront une nouvelle fois à la baguette. Les deux jeunes joueurs avaient déjà été associés lors de la victoire face à Clermont (28-18), avant la coupure internationale.

Annoncé apte en début de semaine par La Dépêche, Pierre-Louis Barassi ne figure finalement pas sur la feuille de match. Lucas Vignères et Lukas Amati sont reconduits au centre, tandis que Mathis Lebel et Matias Remue retrouvent le XV de départ.

Un banc à six avants pour ferrailler à Gerland

Le staff stadiste a également choisi de densifier son banc avec six avants, dont les internationaux Cyril Baille et Dorian Aldegheri. Nathan Llaveria et Lucien Richardis seront les deux seuls trois-quarts remplaçants.

Leader du championnat avant cette dixième journée, Toulouse aura fort à faire pour conserver son fauteuil. Mais ces doublons constituent aussi une formidable occasion pour les jeunes pousses d'Ernest-Wallon de bousculer la hiérarchie et de gagner du crédit auprès de leur manager.