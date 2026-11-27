Depuis son retour sur la scène internationale, en 1992, l’Afrique du Sud montre une réussite hors norme en finale de compétition internationale, en Coupe du Monde jusqu’alors. Pour la première édition du Championnat des Nations, les Springboks pourront miser sur une expérience collective et un héritage XXL. Auréolés de quatre titres suprêmes, dont deux sous la tutelle de Rassie Erasmus, ils feront face à un XV de France jeune, mais qui a déjà fait ses preuves et aime renverser la table. Ainsi, les Bleus pourront-ils tordre cette dynamique à leur avantage, ce dimanche (17h40), à Twickenham ?

Dans le temple du rugby, Antoine Dupont et ses coéquipiers devront connaître un aspect assez fou du jeu sud-africain : leur capacité à verrouiller leur en-but sur les matchs qui le demandent. En effet, sur leurs quatre finales de Coupe du Monde, ils n’ont quasiment jamais laissé le moindre joueur adverse s’en aller derrière la ligne. Sur leurs trois premières échéances décisionnaires du trophée Webb-Ellis, ils n’ont même jamais encaissé d’essai.

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Une muraille de chair et d’os

En réalité, la seule trace d’un essai encaissé par les Springboks en finale d’un Mondial est assez récente. Il y a trois ans, un 28 octobre en Seine-Saint-Denis, les All Blacks parvenaient à percer cette muraille pour la première fois dans de telles circonstances. Pour y arriver, il ne fallait ni plus ni moins que l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Un certain Beauden Barrett. L’arrière champion du monde en 2015 plongeait derrière la ligne à la 58ᵉ minute de jeu, après une passe sautée audacieuse de son frère Jordie et un ballon lâché, vers l’arrière, par Mark Telea.

Sur cette rencontre, les Springboks s’étaient notamment illustrés par une défense XXL. En 38 minutes de temps de jeu effectif, Siya Kolisi et ses coéquipiers ont réussi 209 étreintes, pour 37 loupées. Avec un taux de complétion autour des 80 %, cela veut surtout dire que l’Afrique du Sud réalisait, en moyenne, une action défensive toutes les 11 secondes, dès lors que le ballon était en jeu. Une donnée qu’il faut également associer aux 40 % de possession des champions en titre, pendant lesquels ils ne défendaient pas, mais qui compte aussi le temps de jeu non effectif. Autant dire que, malgré l’essai encaissé, la performance des joueurs de Rassie Erasmus dans ce secteur avait été tout simplement remarquable.

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Des Springboks légendaires

De plus, ils n’ont jamais perdu une finale qui leur promettait un titre international, comme l’ont montré les sacres en 1995, 2007, 2019 et 2023. Sous la dynastie de Rassie Erasmus, soit depuis 2018, les Sud-Africains ont acquis une expérience folle lorsqu’il s’agit de s’adjuger un titre. Performant sur les grands rendez-vous et moins en vue le reste du temps, l’effectif expérimenté des Springboks a pris l’habitude de gagner. Sur leurs 40 derniers matchs, ils affichent un taux de victoires de 80 %.

En dehors des deux nouveaux sacres en Coupe du Monde, ils ont remporté le Rugby Championship à trois reprises, en 2019, 2024 et 2025, soit autant que sur tout le reste de leur histoire cumulée. L’été dernier, ils ont aussi remporté la Rugby’s Greatest Rivalry, face aux All Blacks, pour la toute première édition de cette nouvelle compétition. Avant cela, Eben Etzebeth et ses camarades ont aussi été vainqueurs de la tournée des Lions britanniques et irlandais, en 2021, après un ultime test-match sous tension.

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Un XV de France revanchard

Durablement traumatisé par l’élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2023, le XV de France veut s’offrir le premier titre mondial de son histoire, ce dimanche. Même s’il ne vaut pas une once du trophée William Webb-Ellis. Pour l’atteindre, les Bleus devront redoubler d’efforts. Sur le Championnat des Nations 2026, les statistiques offensives globales du XV de France (236 points marqués pour 34 essais marqués) et de l’Afrique du Sud (232 points marqués pour 34 essais marqués) sont quasi identiques. Défensivement, les Springboks tiennent la corde, avec environ 25 % de points encaissés en moins par matchs.

Toutefois, les hommes de Fabien Galthié pourront compter sur leur bonne dynamique, avec cinq succès consécutifs, face à des ‘Boks qui restent sur deux revers d’affilée. De plus, les Tricolores ont pris l’ascendant sur la Nation arc-en-ciel. Face aux champions du monde, ils l’ont emporté, il y a deux semaines, sur la pelouse du Stade de France (21-19) où Damian De Allende & co. gardaient pourtant leur souvenir immuable de leur dernier sacre mondial.

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