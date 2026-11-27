Le retour de Thomas Ramos dans le XV de départ français est une excellente nouvelle à deux jours de la finale du Championnat des Nations. Mais il ne doit pas occulter la perte d'Aaron Grandidier-Nkanang, blessé face à l'Argentine. Au-delà de ses qualités de finisseur, l'ailier palois était devenu une arme particulièrement précieuse dans le jeu aérien des Bleus. Un secteur dans lequel les Springboks aiment mettre leurs adversaires à l'épreuve.

Grandidier-Nkanang, une assurance tous risques dans les airs

Lors de la victoire française du 13 novembre (21-19), le champion olympique de rugby à 7 avait notamment sécurisé un précieux ballon haut à la 75e minute, alors que les Bleus subissaient la pression sud-africaine. Comme le relevait Midi Olympique, il avait également permis aux siens de se dégager grâce à un arrêt de volée sous pression en première période.

D'après les données publiées par Opta le 11 novembre, Grandidier-Nkanang affichait le troisième meilleur taux de réception sur les coups de pied contestés dans le rugby de club européen depuis le début de la saison 2025-2026 (40 %), parmi les joueurs ayant disputé au moins 50 ballons de ce type. Seuls Freddie Steward (44 %) et Davit Niniashvili (42 %) faisaient mieux.

Attissogbe et Bielle-Biarrey, deux sérieuses garanties

La bonne nouvelle pour Fabien Galthié ? Les quatrième et cinquième joueurs de ce classement se nomment Théo Attissogbe (36 %) et Louis Bielle-Biarrey (35 %). Tous deux seront titulaires aux ailes dimanche. Le premier connaît d'ailleurs parfaitement les exigences du poste d'arrière, qu'il a occupé lors des trois dernières rencontres internationales.

Face à Ethan Hooker et Kurt-Lee Arendse, reconduits aux ailes par Rassie Erasmus, les deux Français pourraient néanmoins avoir besoin de renfort. Car la bataille aérienne se gagne aussi au sol. Le placement des soutiens autour du réceptionneur sera primordial pour récupérer les seconds ballons, notamment lorsque ceux-ci sont déviés lors d'un duel dans les airs.

Ramos, une autre manière de répondre aux Springboks

La présence du Toulousain offre également une réponse tactique intéressante. Avec Matthieu Jalibert et Antoine Dupont, les Bleus disposent de plusieurs joueurs capables de varier le jeu au pied. Trouver des touches, repousser les Sud-Africains dans leur propre camp ou jouer dans les espaces libres pourrait permettre de limiter les situations de réception sous pression.

Et si les Springboks décident de monter les quilles à répétition, la polyvalence de Théo Attissogbe pourrait permettre aux Français de moduler leur couverture du fond du terrain. À Twickenham, la complémentarité du nouveau triangle arrière sera au moins aussi intéressante à observer que les performances individuelles de Thomas Ramos.