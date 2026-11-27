Malcolm Marx va-t-il conserver sa couronne de meilleur joueur du monde ? À écouter certains spécialistes du rugby international, la succession du talonneur sud-africain est ouverte. Nommés aux côtés d'Ox Nché, Louis Bielle-Biarrey et Jordie Barrett ont notamment les faveurs de deux anciens sélectionneurs de l'hémisphère sud, qui se sont prêtés au jeu des pronostics dans le podcast Rugby Unity.

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Steve Hansen séduit par deux trois-quarts très complets

Champion du monde en 2015 à la tête des All Blacks, Steve Hansen estime que le trophée se joue entre le Français et son compatriote néo-zélandais. Dans des propos relayés par Planet Rugby, le technicien insiste sur leur capacité à faire basculer une rencontre individuellement. À ses yeux, Barrett est le centre le plus complet de la planète, tandis que Bielle-Biarrey possède probablement cette même qualité à l'aile.

Dans une année particulièrement compliquée pour les All Blacks, le cadet de la fratrie Barrett a su maintenir son niveau de performance. Auteur de cinq passes décisives en dix titularisations selon World Rugby, le numéro 12 allie puissance dans le trafic, qualité de distribution et longueur de jeu au pied.

Un ancien sélectionneur des Wallabies vote LBB

Ancien patron des Wallabies, Ewen McKenzie va même plus loin que son homologue néo-zélandais en désignant le Français comme son favori. Il faut dire que le dossier du Girondin est particulièrement solide. Onze essais en huit rencontres internationales en 2026, dont neuf lors du Tournoi des 6 Nations, un record dans la compétition.

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Élu meilleur joueur du Tournoi pour la deuxième année consécutive, l'ailier a également trouvé le chemin de l'en-but face aux Springboks et aux Pumas en novembre. Et rappelons que ses exploits sous les couleurs de l'UBB, aussi nombreux soient-ils, n'entrent pas en ligne de compte pour cette distinction réservée aux performances internationales.

Attention à ne pas enterrer les deux Springboks

Hansen privilégie donc deux joueurs capables de faire la différence derrière, mais la domination d'un pilier en mêlée fermée reste plus difficile à traduire en statistiques individuelles. Ox Nché pourrait d'ailleurs devenir le premier pilier de l'histoire à décrocher cette récompense. Malcolm Marx, auteur de six essais en dix tests selon le dernier bilan de World Rugby, possède également de sérieux arguments.

Tous les spécialistes ne partagent d'ailleurs pas l'avis de Hansen. Dans son récent classement, qui intègre aussi les performances en club, le magazine Rugby World place Marx deuxième, devant Bielle-Biarrey (4e), Barrett (7e) et Nché (17e). Le débat est donc loin d'être tranché. Dimanche, trois des quatre prétendants se retrouveront sur la pelouse de Twickenham, avec une dernière occasion de briller avant la remise des prix.