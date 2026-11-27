C'est une annonce qui a presque le goût de la surprise. Au vu de ses dernières prestations, nombreux s'attendaient à voir Esteban Capilla dans le groupe pour la finale du Nations Championship face aux Springboks.

Ce ne sera pas le cas, du moins pour l'instant : il devrait figurer parmi les cinq réservistes, qui prendront place en tribune au coup d'envoi.

Une décision qui ne semble pas au goût de certains internautes, et qui a le mérite de poser question, puisque ceux qui le remplacent n'ont quasiment pas joué avec les Bleus sur cette compétition.

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Esteban Capilla, grand absent du groupe des Bleus pour la finale

Il figure ainsi aux côtés de Thomas Laclayat, Moses Alo Emile, Paul Graou et Guillaume Cramont, et aura donc peu de chances de jouer, sauf si l'un des 23 choisis par le staff est indisponible avant le coup d'envoi.

Une décision qui a, semble-t-il, agacé une bonne partie des supporters, puisqu'Esteban Capilla sort de deux rencontres particulièrement abouties, sur les trois disputées cet automne avec les Bleus.

Il est numériquement remplacé par Oscar Jégou, qui fait son retour dans le groupe et prendra place sur le banc, tandis que le numéro 8 revient à Anthony Jelonch.

Ces derniers ne comptent que très peu de matchs ces dernières semaines en raison de pépins physiques, mais, à l'instar de Thomas Ramos, ils retrouvent les 23 internationaux qui vont défier les Springboks en finale du Nations Championship 2026.

@FranceRugby Capilla qui doit réunir les 7 Horcrux pour avoir sa place — Tuilaqalatrik - Potto’Kast (@baskoblaugrana) November 27, 2026

Double peine pour Capilla

C'est la double peine pour Esteban Capilla, le Bayonnais ne pourra pas non plus rejouer avec son club ce week-end, à l'occasion de la réception de Castres, puisqu'il reste avec le groupe France.

Quatorze de leurs coéquipiers ont, eux, été libérés pour retrouver leur club. Son coéquipier Alexandre Fischer, lui, sera bien disponible pour Bayonne, tout comme Tom Staniforth côté castrais.

Pau est le grand gagnant de ces libérations, avec quatre joueurs de retour : Hugo Auradou, Axel Despérès, Loïc Credoz et Grégoire Arfeuil seront à disposition de Sébastien Piqueronies pour le déplacement au Racing 92.

Le Stade Français récupère trois cadres, Léo Barré, Tani Vili et Louis Carbonel, pour la réception de Vannes. Toulouse retrouve Rodrigue Neti et Joshua Brennan, bienvenu dans une deuxième ligne à flux tendu, avant le déplacement à Lyon. Toulon peut enfin compter sur ses flèches Mathis Ferté et Gaël Dréan, et l'UBB sur Nicolas Depoortère.