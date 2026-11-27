Face aux puissants Springboks, difficile de se passer du solide Lyonnais, qui devrait sans aucun doute former l'attelage aux côtés de Florian Verhaeghe dimanche soir.

En face, des pointures internationales telles qu'Eben Etzebeth, qui démarrera sur le banc face aux Bleus, et Lood de Jager, entre autres.

Une opposition qui n'a pas l'air de refroidir l'homme aux 22 sélections, qui se dit prêt à un rude combat, comme à son habitude.

"La Nouvelle-Zélande, après l'Angleterre et l'Afrique du Sud", le XV de France est-il en train de nourrir une rivalité historique avec les Springboks ?

6 kilos en moins sans perdre sa puissance

À l'intersaison, Mickaël Guillard a travaillé, comme à son habitude, mais surtout bataillé contre un mal récurrent pour les joueurs du huit de devant.

En effet, il s'est délesté de six kilos afin de retrouver le maillot bleu. Et pour cause : cet été, comme il le confie au Figaro, l'encadrement lui avait reproché des prises de masse trop importantes pour répondre aux standards de mobilité internationaux.

Avec le XV de France, la poutre lyonnaise est redevenue un incontournable. Il sera tout naturellement titularisé face aux Springboks pour la finale du Nations Championship.

Un match qu'il a, semble-t-il, coché. Auteur d'une belle performance quelques jours plus tôt face à ces mêmes champions du monde en titre, il s'est évidemment préparé à un rude combat.

"Ça va être la guerre sur le terrain, ça va être brutal. Contre eux, ça tape physiquement, c’est toujours un cran au-dessus des autres. Il va falloir qu’on monte les curseurs. Mais on vient de montrer qu’on était capables de les battre".

Mickaël Guillard, XV de France (Figaro)

Les antécédents de Mickael Guillard en tant que videur du Macumba qui auront servis face au Anglais https://t.co/6O524pBXpp — RugbyDrama (@rugbydrama) March 15, 2026

Un profil parfait pour le XV de France

Rivaliser a la puissance des Spirn,gboks relève parfois d'un sacré calcul pour les staffs. Evidement le XV de France ne fait pas exception, sans galvauder son jeu, les Blues ont appris à contenir la puissance des doubles champions du monde.

Dans ce conetxte un profil comme celui de Mickale Guillard pourrait bien résoudre moulte problème. Et pour cause, il est capable de porter le numéro 4 comme le numéro 5, avec les spécificités propres à chaque poste, ce dernier est un parfait mélange entre activité sur un terrain et puissance.

Un joueur a la croisés des chemins entre Thibaud Flament et Emmanuel Meafou donc, qui peut également évoluer en troisième ligne. De quoi plaire à Fabien Galthié forcement.

Ses données en championnat sont d'autant plus parlantes. Sur 467 minutes en Top 14, le Lyonnais affiche 110 plaquages tentés. Dans le jeu au sol, il pèse aussi : 7 ballons récupérés, et 51 de ses 110 mètres parcourus l'ont été après contact, soit près de la moitié.

Mais c'est sa mobilité qui surprend le plus chez un deuxième ligne : 10 défenseurs battus, un franchissement, 23 passes sans une seule mauvaise, et surtout 3 passes décisives, un chiffre rare à ce poste.

Sa sûreté en touche (8 ballons pris sur 8) complète un profil de deuxième ligne complet, aussi à l'aise dans le combat que dans la circulation du ballon.