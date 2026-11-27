Il aura fallu trois annonces de retraite pour que Benjamin Urdapilleta raccroche définitivement les crampons. À 40 ans, le demi d'ouverture argentin disputera le dernier match de sa carrière samedi à La Rochelle. Dans une vidéo publiée jeudi par l'USAP, le Puma a annoncé mettre fin à son contrat d'un commun accord avec le club, pour retrouver sa famille en Argentine.

De retraité à pompier de service

Il y a tout juste un an, pourtant, Urdapilleta avait déjà tourné la page du rugby professionnel. Retourné au pays après deux saisons à Clermont, l'ancien Castrais avait finalement répondu à l'appel de Laurent Labit en novembre 2025. Avec une mission assez peu confortable pour un joueur de 39 ans : aider Perpignan à sauver sa peau en Top 14.

Mission accomplie en juin dernier, lorsque les Catalans ont dominé Provence Rugby en barrage d'accession (47-24). Privé de cette rencontre couperet sur blessure, l'Argentin avait néanmoins largement contribué au maintien de l'USAP. Et alors qu'on pensait cette fois-ci l'histoire terminée, le bougre avait encore rempilé pour une saison.

Un dernier contrat pour entrer dans l'histoire

Il faut dire qu'il lui restait un petit quelque chose à aller chercher. Le 3 octobre dernier, à l'occasion de son unique apparition de la saison en championnat, Urdapilleta a dépassé les 2 612 points de Romain Teulet face au Racing 92.

Avec 2 619 points, dont 598 pénalités et 399 transformations, selon les chiffres de la LNR, le champion de France 2018 est devenu le meilleur réalisateur de l'ère professionnelle selon le périmètre retenu par la Ligue. Le record absolu de Richard Dourthe (3 015 points) demeure toutefois intact.

Des adieux là où tout a commencé

Le calendrier offre d'ailleurs une jolie particularité à cette dernière sortie. Comme le rappelle l'intéressé dans des propos relayés par Rugbyrama, c'est précisément à La Rochelle, sous les couleurs d'Oyonnax, qu'il avait disputé son premier match en France en 2012.

Quatorze ans, quatre clubs français et un Bouclier de Brennus plus tard, le gaucher retrouvera donc la pelouse de Marcel-Deflandre pour ses adieux. Revenu en France pour rendre service à un club en détresse, Urdapilleta repart finalement avec une place supplémentaire dans les livres d'histoire du rugby français. Plutôt réussie, cette retraite.