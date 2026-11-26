Dans une saison cauchemardesque pour l'ASBH, certains tiennent encore bon la barre pour tenter de maintenir le navire à flot. À l'image des jeunes Mechentel et Laharrague, William Van Bost fait partie de ceux-là.

Le troisième ligne casqué de 28 ans, essentiellement formé au Rugby Club Toulonnais, s'efforce d'endiguer les assauts adverses comme il le peut. Après dix journées, il est d'ailleurs le deuxième meilleur gratteur de Pro D2, avec 10 ballons récupérés au sol, en plus de ses 82 plaquages réussis d'après les statistiques de la LNR.

Pas forcément titulaire en début de saison, le champion de France Espoirs 2019 a depuis hérité du brassard de capitaine d'une équipe particulièrement jeune et en reconstruction.

Dans un contexte sportif et extra-sportif pesant, ce garçon posé assume aussi ses responsabilités devant la presse. "Un sentiment de honte, nous n’avons pas le droit de proposer une telle seconde période", lâchait-il à Rugbyrama après la défaite face à Dax (12-17).

6 défaites consécutives

Discret mais leader par l'exemple, l'international belge (1m87 m pour 103kg) ne ménage pas ses efforts pour inverser la tendance.

Bientôt centurion sous le maillot biterrois, Van Bost fait désormais partie des meubles sur lesquels Béziers peut s'appuyer pour tenter de sauver sa saison. Car ce bastion historique du rugby français ne peut se résoudre à descendre en Nationale dans 6 mois.

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Après six défaites consécutives et une zone rouge qu'il ne quitte plus, une réaction d'orgueil est attendue rapidement. Et le déplacement périlleux à Agen, ce vendredi, permettra de mesurer les ressources actuelles de ces Biterrois, aujourd'hui condamnés à jouer chaque match comme celui du maintien. Avec Van Bost en numéro 6, évidemment.