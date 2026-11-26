Le XV de France retrouvera dimanche à Twickenham, en finale du Championnat des Nations, l'équipe qui le prive du sommet mondial. Vainqueurs de l'Argentine (45-17) le 21 novembre au Stade de France, les Bleus pointent au troisième rang du classement World Rugby avec 89,51 points, selon le classement relayé par RugbyPass. L'Afrique du Sud (90,25) et l'Irlande (89,98) les précèdent, dans un mouchoir de poche.

Un nul ne changerait rien au sommet

Le système de World Rugby fonctionne par transfert de points entre les deux adversaires. Depuis juillet 2026, le bonus de trois points accordé à domicile a disparu, et Twickenham reste de toute façon un terrain neutre pour les deux finalistes. L'écart brut de 0,74 point sert donc seul de base au calcul.

En appliquant le barème aux valeurs publiées, un match nul ne rapporterait qu'environ 0,074 point aux Bleus, autant que les Springboks en perdraient. La France monterait à 89,58, l'Afrique du Sud redescendrait à 90,18 et une défaite française creuserait encore l'écart. Le cas d'une finale à égalité départagée après les 80 minutes relève, lui, d'un autre traitement réglementaire que cette simulation.

Une victoire, et le compte est bon !

Le scénario change du tout au tout avec une victoire française. Battus 21-19 au Stade de France le 13 novembre, les Springboks perdraient environ 1,074 point sur une défaite de quinze points d'écart ou moins, gagnés par les Bleus. La France grimperait à 90,58 et l'Afrique du Sud tomberait à 89,18. Au-delà de quinze points, le coefficient de 1,5 porterait même le gain français à environ 1,61 point.

Reste l'Irlande, deuxième avant d'affronter l'Australie, septième mondiale avec 82,96 points. D'après nos calculs sur le même barème, une victoire irlandaise rapporterait au mieux 0,45 point environ, soit un total proche de 90,43, sous les 90,58 promis aux Bleus. L'Angleterre (89,04), opposée à la Nouvelle-Zélande samedi, plafonnerait elle aussi en dessous, vers 90,47 en cas de large succès.

Deux couronnes en jeu à Twickenham

Le vainqueur du Championnat des Nations sera désigné sur le pré, le numéro un mondial par les échanges de points du week-end. Les deux récompenses peuvent revenir à deux équipes différentes, notamment en cas de nul. Une défaite serait aussi une rareté pour les Springboks, qui n'ont plus enchaîné trois revers depuis septembre 2021, selon RugbyPass.

Les arrondis peuvent encore modifier les derniers centièmes, mais pas la logique du calcul. Pour les Bleus, l'équation de dimanche tient en un mot : gagner.