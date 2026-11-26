Pour la reprise du championnat, les Tarnais se déplacent sur la pelouse de Jean-Dauger pour y défier Bayonne, à l'occasion de la 10e journée de Top 14.

Un déplacement qui leur a déjà souri : la saison dernière, ils avaient fait tomber les Basques dans leur antre sur le score de 10-13.

Mais c'est dans un tout autre contexte que les hommes de Xavier Sadourny se déplacent, avec une partie de leurs forces vives blessées, parmi lesquelles le duo Santiago Arata / Jérémy Fernandez. Leurs forfaits laissent la place à Colin Dupuy, demi de mêlée d'à peine 20 ans, qui devrait connaître sa première titularisation en Top 14.

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Colin Dupuy, 20 ans mais un cv intéréssant

Le demi de mêlée qui aura la lourde tâche de guider les siens sur la pelouse de Jean-Dauger connaît déjà l'exigence de l'élite française.

Et pour cause, la saison passée, Xavier Sadourny lui a fait confiance à trois reprises. Trois entrées en jeu au cours desquelles il a rendu une excellente copie, marquant notamment lors de la première et de la dernière journée du Top 14.

Il a également pris part cette année à une rencontre avec l'équipe de France U20, aux côtés de Maël Turpin, son actuel coéquipier chez les Espoirs.

Cette saison, Xavier Sadourny lui a offert sa première titularisation chez les professionnels face à Trévise en Challenge Cup. Un choix qui n'a rien d'un hasard : le jeune homme dispose d'un profil unique à Castres.

Sa capacité à se faufiler dans les espaces, grâce notamment à ses 67 kilos, et à jouer juste lui a ouvert les portes du monde professionnel. Passé par Gaillac, il est sous contrat espoir avec les Tarnais jusqu'en 2029.

✨ 𝗟'𝗲𝘀𝗽𝗼𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 ✨ Colin #Dupuy est notre espoir de la semaine 🔥 Premier match professionnel et premier essai face à #Pau le week-end dernier pour le demi de mêlée de @CastresRugby 🏉 #COSP #TOP14 https://t.co/L4xqujre0s — Rugby Data (@RugbyData0) September 11, 2025

Fils de Sylvain Dupuy, ancien demi de mêlée du SU Agen, Colin a de qui tenir. Si le nom résonne dans le milieu du rugby, le jeune Castrais cherche pourtant à se construire sa propre histoire, loin de l'ombre paternelle.

L'héritage n'en reste pas moins réel : celui d'un joueur qui a grandi au contact du poste et de ses exigences. Dans les colonnes de La Dépêche, il confiait d'ailleurs s'être entraîné avec son père pendant l'intersaison.

"J’essaye de travailler d’abord mes défauts et d’accentuer mes points forts au quotidien. J’ai beaucoup travaillé avec mon père cet été sur le plan physique et technique, notamment sur ma passe et mon jeu au pied. J’espère pouvoir matcher davantage cette année."

Colin Dupuy (La Dépêche du midi).

Sa seule copie de la saison avec le C.O.

Pour sa première titularisation chez les professionnels, Colin Dupuy a été sollicité plus d'une heure. En 62 minutes face à Trévise, le demi de mêlée castrais a distribué 58 passes sans en rater une seule, soit près d'un ballon par minute, et dégagé 11 fois son camp au pied.

Un volume qui dit beaucoup de la confiance que lui accorde le staff pour tenir la baraque. Moins en vue dans la jeu (6 courses pour 20 mètres), il a tout de même battu un défenseur et fait preuve de caractère en défense, avec 6 plaquages tentés.

Seul bémol : 3 pénalités concédées, la marque d'un jeune joueur qui apprend encore la dureté du très haut niveau. Ce match reste pour l'instant son seul de la saison en professionnel, et celui de Bayonne sera un tout autre test.