À trois jours d'une finale entre le XV de France et l'Afrique du Sud, la nouvelle est particulièrement triste pour le rugby français. Selon L'Équipe, Gaëtan Barlot est contraint de mettre un terme à sa carrière à seulement 29 ans, en raison de problèmes aux cervicales. Le talonneur de l'Union Bordeaux-Bègles n'a plus joué depuis la fin du mois de septembre.

Une terrible frayeur en 2023

Ceux qui suivent assidûment le Top 14 se souviennent certainement des images du 22 avril 2023. À l'occasion d'une rencontre entre Castres et Toulon, le talonneur était resté au sol après avoir tenté de plaquer Dany Priso. « J'ai eu une tétraplégie temporaire. Je ne sentais plus mon corps », confiait-il quelques semaines plus tard à L'Équipe, dans des propos relayés par Rugbyrama.

Opéré de deux hernies cervicales, l'Auvergnat était pourtant parvenu à retrouver les terrains dès le mois d'août suivant. Réserviste lors du Mondial 2023, il avait même retrouvé le maillot tricolore à l'occasion de la tournée estivale en Argentine en 2024.

De la Pro D2 au brassard de capitaine des Bleus

Passé par le centre de formation clermontois avant de faire ses armes à Colomiers, Barlot avait rapidement pris une autre dimension dans le Tarn. En cinq saisons et 116 rencontres sous les couleurs du Castres Olympique, le talonneur s'était imposé comme l'un des hommes forts du pack castrais, disputant notamment la finale du Top 14 en 2022.

Mais la plus belle reconnaissance de sa carrière internationale restera sans doute celle du 12 juillet 2025. À Wellington, face aux All Blacks, le gamin formé à l'ASM était devenu le 100e capitaine de l'histoire du XV de France. Une sacrée récompense pour ce joueur aux 12 sélections, qui avait découvert le rugby international en Australie quatre ans auparavant.

Un dernier trophée avec Bordeaux

Débarqué en Gironde à l'été 2025 avec l'ambition de garnir son palmarès, Gaëtan Barlot avait décroché son premier titre de champion d'Europe au printemps dernier. Encore sous contrat jusqu'en 2028, l'ancien Castrais avait également exprimé son désir de soulever un jour le bouclier de Brennus.

Il n'en aura malheureusement pas l'occasion. Si cette retraite prématurée constitue une perte sportive pour Yannick Bru et son staff, elle rappelle surtout la réalité physique du métier de rugbyman professionnel. Et plus particulièrement celle des hommes de première ligne, dont le corps est mis à rude épreuve chaque week-end.