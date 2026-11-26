La dernière fois que le RCT avait eu les honneurs de l'affiche dominicale sur Canal+, cela avait viré au cauchemar. C'était le 4 octobre dernier, à Montpellier (28-0).

Deux jours plus tard, Pierre Mignoni présentait sa démission. Depuis ? Les Varois n'ont plus perdu le moindre match.

Avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Franck Azéma ont retrouvé des couleurs, une identité et, surtout, une place dans le Top 6.

Une affiche qui sent bon les années 2010

Voilà désormais le RCT programmé deux dimanches consécutifs à 21h05 par la chaîne cryptée, à Clermont ce dimanche, puis face à l'UBB. Un regain d'exposition médiatique qui accompagne le renouveau sportif des Rouge et Noir.

Au Michelin, Toulon devra néanmoins composer sans les Gros, Ollivon, Albornoz, White et Jones, retenus en sélection, tandis que Brex et Cancoriet sont toujours blessés.

TRANSFERT. TOP 14. Et si Charles Ollivon quittait Toulon en 2027 pour un retour aux sources ?

En revanche, les internationaux géorgiens sont de retour, tandis que Mathis Ferté devrait postuler pour une place dans les 23 après son passage chez les Bleus. Dréan devrait enchaîner à l'aile avec Rebbadj, auteur d'un triplé lors de son dernier match.

Cinquième avec 26 points, le RCT a l'occasion de consolider sa place parmi les qualifiables avant de recevoir le double champion d'Europe à Mayol. Dans une affiche qui sent bon les chocs des années 2010...