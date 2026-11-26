La Section paloise pourrait enregistrer un renfort de poids pour la reprise du Top 14. Après neuf semaines d'absence, Jack Maddocks est tout proche de retrouver la compétition, informe Rugbyrama. L'arrière australien, qui devrait intégrer le groupe pour le déplacement au Racing 92, a retrouvé l'entraînement collectif cette semaine, après avoir soigné une lésion à une cuisse.

Son retour serait une excellente nouvelle pour les Béarnais. Titulaire lors des deux premières journées, le géant australien possède un profil particulièrement intéressant dans le fond du terrain. Solide dans les airs, dangereux dans les relances et doté d’un gros jeu au pied gauche, l'ancien Wallaby peut apporter une dimension supplémentaire au triangle arrière palois.

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En son absence, Théo Attissogbe a parfaitement saisi l'occasion. Repositionné à l'arrière, le jeune international s'est épanoui à ce poste, affichant toute l'étendue de son talent. Mais le retour de Maddocks ne serait pas une concurrence à subir, plutôt une arme supplémentaire à disposition de Sébastien Piqueronies.

À condition de retrouver rapidement son meilleur niveau, l'Australien pourrait offrir davantage de complémentarité à l'arrière-garde béarnaise. Une fois que tout le monde sera revenu, bon courage pour gagner sa place le week-end entre les Marta, Grandidier, Attisogbe, Laporte, Arfeuil, Maddocks voire Mondinat, Senga-Kouo et Manu…

Le HonhaCamp, nouveau terrain de jeu dernier cri des Palois

Cette reprise marque également le début d'une nouvelle ère dans le quotidien de la Section. Durant la trêve internationale, joueurs et staff ont pris leurs quartiers au HonhaCamp TotalEnergies, leur tout nouveau centre d'entraînement, situé sur le versant sud-ouest du stade du Hameau.

Avec ses 3 000 m² de bâtiments, dont près de 2 500 dédiés à la performance sportive, le complexe change considérablement les conditions de travail. Salle de musculation de près de 600 m², espaces de soins et de récupération, lieux de vie et bureaux : tout a été pensé pour accompagner les ambitions paloises. Une immense halle couverte permet également de travailler sur un demi-terrain synthétique, quelles que soient les conditions météorologiques.

Un nouvel écrin à la hauteur des objectifs béarnais, qui doit profiter à l'équipe professionnelle, mais aussi aux Espoirs et au centre de formation. Pau, the place to be dans le rugby français d’aujourd’hui ?