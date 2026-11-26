Le parcours d'Emmanuel Meafou avec le Stade Toulousain et les Bleus fait visiblement des émules. Les recruteurs français regardent désormais vers l'Australie. Dans des propos à L'Équipe relayés le 25 novembre par Blog RCT, l'ex-international Raphaël Lakafia, devenu agent, décrit les difficultés d'accès au rugby professionnel de certains jeunes Australiens. Le contraste entre les deux pays tient d'abord au nombre de portes d'entrée.

Quatre franchises d'un côté, trente centres de l'autre

Le Super Rugby Pacific compte quatre franchises australiennes en 2026 : les Brumbies, les Waratahs, les Reds et la Western Force. Quatre effectifs, donc, pour accueillir les espoirs de tout un pays qui visent le haut niveau.

En France, les quatorze clubs de l'élite s'ajoutent aux seize de Pro D2. Selon la LNR, ces trente clubs disposaient chacun d'un centre de formation en 2024-2025, avec 825 jeunes sous convention. La répartition est presque parfaitement équilibrée entre les deux divisions, avec 409 jeunes dans l'élite et 416 en Pro D2.

Meafou, passé par la case formation

Le parcours du deuxième ligne toulousain illustre cette logique. Né en Nouvelle-Zélande de parents samoans, Emmanuel Meafou a grandi en Australie sans parvenir à intégrer le Super Rugby. Le Stade Toulousain l'a fait venir fin 2018, après des vidéos envoyées par son agent, et lui a proposé une place dans son centre de formation.

Pour un jeune joueur, un centre de formation français associe études, préparation sportive et compétition de jeunes, sans exiger un contrat professionnel immédiat. Les clubs y trouvent aussi leur compte. Un dispositif d'incitation à la formation de la LNR tient compte de leur politique sportive et de la préparation de l'après-carrière de leurs jeunes.

Un avantage, pas une garantie

Mais attention, recruter un jeune étranger n'est ni une garantie de réussite sportive ni un ticket automatique pour le XV de France. Le statut de joueur formé localement et l'éligibilité internationale répondent à des règles différentes, et l'Australie dispose d'autres structures de développement que ses quatre franchises.

L'avantage français tient donc moins à la puissance financière des grosses écuries qu'à la multiplication des portes d'entrée vers le professionnalisme. Avec 825 jeunes déjà sous convention, les places restent chères, mais la porte est bien plus large qu'en Super Rugby.