Le Paris Saint-Germain a dû se passer de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, gravement blessés, mercredi soir en Ligue des champions. Tenu en échec par l'AS Roma (2-2), le club parisien a vu leur absence peser lourd, selon Le Monde. Un club de rugby confronté à la même situation disposerait d'un outil que le football réserve à des cas bien plus étroits : le joker médical.

Trois mois d'absence, la clé du règlement

L'article 4040 du règlement de la LNR autorise le recrutement d'un joker lorsqu'un joueur subit une blessure entraînant une indisponibilité d'au moins trois mois. Pour la saison 2026-2027, la blessure doit être survenue au plus tard le 14 mars 2027. Un club de Top 14 pourrait donc recruter un remplaçant pour chacun de ses deux blessés, sous réserve de remplir les conditions réglementaires, médicales et administratives.

En Ligue 1, un dispositif bien plus étroit

Le football professionnel français connaît aussi le joker médical, mais son champ d'application est plus restrictif. Le règlement administratif de la LFP le prévoit notamment pour les blessures graves des gardiens de but et pour certaines blessures contractées en sélection nationale, sous conditions.

Une grave blessure d'un joueur de champ avec son club, comme celles des deux Parisiens, ne suffit donc pas à déclencher ce dispositif. D'autres possibilités de recrutement hors mercato existent néanmoins dans le football.

Le retour du blessé, fin de mission pour le joker

Le statut a pourtant son revers au rugby. L'article 4048 prévoit que le joker cesse d'être autorisé à jouer les compétitions concernées dès que le joueur blessé figure de nouveau sur une feuille de match. Un remplaçant peut donc briller plusieurs mois et se retrouver privé de terrain du jour au lendemain. Le club garde toutefois une parade : le recruter sous un autre statut réglementaire, si les conditions sont réunies.

Salary cap : un coup de pouce réservé aux blessés en sélection

Depuis la saison 2026-2027, la LNR prévoit aussi une franchise de salary cap pour certains jokers recrutés après une blessure survenue en équipe nationale. Le salaire du remplaçant peut alors être exclu du calcul du plafond salarial, dans la limite de la rémunération du joueur blessé.

Cette exception ne jouerait pas pour des blessures contractées en club, comme celles de Doué et de Kvaratskhelia. Le club de Top 14 pourrait recruter ses deux jokers, mais sans bénéficier de cette franchise pour son plafond salarial.