Le Stade Toulousain pourrait de nouveau activer la connexion avec Bayonne pour voir l'un de ses talents évoluer plus régulièrement dans l'élite.

Et pour cause : après l'officialisation de l'arrivée de Cyril Baille, les Bayonnais lorgneraient sur Thomas Lacombre. Un transfert qui s'effectuerait sous plusieurs conditions.

Car les rouge et noir n'ont assurément pas envie de voir partir définitivement le talentueux Couserannais de l'institution. Un prêt semble donc envisagé, selon Midi Olympique.

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Guillaume Cramont dans la balance

Toujours selon les informations du Midi Olympique, le prêt de Thomas Lacombre à Bayonne serait lié à la volonté des champions de France en titre de rappeler Guillaume Cramont, alors que son prêt était initialement prévu sur deux ans.

Une éventualité qui répond aux départs de Peato Mauvaka et Julien Marchand pour le Mondial prochain, même si l'actuel Bayonnais est sur les radars des Bleus et a même connu l'an passé sa première cape avec le XV de France.

Si une convocation dans le groupe pour l'Australie semble peu probable pour l'heure, Guillaume Cramont pourrait alors regagner Toulouse et voir Thomas Lacombre faire le chemin inverse vers Bayonne.

Là-bas, il retrouvera Cyril Baille, qui quittera le Stade Toulousain à l'intersaison.

Thomas Lacombre, un talonneur déjà aguerri

Sur 271 minutes cumulées en Top 14 et en Champions Cup, Thomas Lacombre livre une saison à deux visages, avec un profil de gros bosseur de l'ombre.

En défense, son volume est impressionnant : 69 plaquages tentés, soit plus de 20 par match rapporté à 80 minutes et 7 plaquages dominants, auxquels s'ajoutent 2 ballons grattés en Champions Cup.

À Bayonne, cette densité défensive serait un vrai plus. Dans le jeu, il est plus discret : 24 courses pour 63 mètres, soit environ 7 courses et 19 mètres par match, avec seulement 3 défenseurs battus.

Il se montre toutefois capable de faire des différences ponctuelles, avec 2 franchissements et 1 essai. Seule ombre au tableau : 4 pénalités concédées, un chiffre à surveiller. Convaincant dans le combat et la défense, il l'est donc un peu moins dans la création.

Une marge de progression qui pourrait encore s'élargir si son temps de jeu augmente : le talonneur n'a que 22 ans et doit encore prendre davantage de confiance.