Il y a des amitiés que même les plus grandes rivalités du rugby mondial ne peuvent entacher. Au soir de la défaite des Springboks au Stade de France (21-19), le 13 novembre dernier, Daan Human s'est rendu dans le vestiaire tricolore pour féliciter les Bleus et son ami William Servat. Une anecdote révélée par l'entraîneur de la mêlée sud-africaine dans un entretien accordé ce vendredi à Rugbyrama.

Près de 200 matchs ensemble au Stade Toulousain

Les deux hommes en ont passé, des heures à ferrailler contre les premières lignes du championnat de France. Entre 2004 et 2012, le pilier gauche sud-africain et le talonneur international français ont participé aux grandes heures du Stade Toulousain sous la houlette de Guy Novès.

Daan Human estime avoir disputé près de 200 rencontres aux côtés de celui que l'on surnomme "la Bûche". Ensemble, ils ont notamment soulevé trois Boucliers de Brennus et deux Coupes d'Europe. Leur dernière rencontre commune ? La finale du Top 14 remportée face à Toulon en 2012, précisément au Stade de France, comme le rappelait le Sud-Africain à La Dépêche en 2023.

Human place les Bleus dans la peau du favori

À deux jours de retrouver son ancien compère à Twickenham, le technicien sud-africain reconnaît volontiers la supériorité des Français lors du premier affrontement. Et malgré le statut de doubles champions du monde des Springboks, il leur accorde même un léger avantage pour dimanche : « Je pense d’ailleurs que les Français sont favoris de cette finale. »

Une déclaration qui tranche avec le classement mondial, toujours dominé par l'Afrique du Sud. Les hommes de Fabien Galthié, troisièmes, ont cependant l'occasion de terminer l'année au sommet en remportant cette première édition du Nations Championship.

Deux entraîneurs qui se connaissent par cœur

Dimanche, le duel entre les deux anciens Toulousains sera particulièrement intéressant à suivre. Human et Servat partagent une conception assez proche de la mêlée fermée et connaissent parfaitement leurs philosophies respectives. Difficile, dans ces conditions, de surprendre son adversaire.

Quatorze ans après avoir remporté ensemble leur dernier Bouclier de Brennus, les deux amis se disputeront un nouveau trophée, chacun à la tête de sa mêlée nationale. Un joli clin d'œil à leur histoire commune sous le maillot rouge et noir.