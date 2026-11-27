Rien ne prédestinait Pablo Dimcheff à porter un jour le maillot de l'Italie. Formé dans le rugby argentin, il a d'abord évolué avec les moins de 20 ans de l'Argentine en 2019, avant de changer de sélection grâce à ses grands-parents italiens.

Sélectionné en juin 2025 pour la tournée d'été, il a connu sa première cape le 5 juillet face à l'Afrique du Sud, et a même inscrit un essai pour l'occasion.

Un baptême du feu retentissant, qui met en lumière un talonneur taillé pour l'élite, ce qui n'a, semble-t-il, pas échappé à un pensionnaire du Top 14.

Après Cyril Baille, Bayonne est-il en lice pour enrôler le talentueux Toulousain Thomas Lacombre la saison prochaine ?

Pablo Dimcheff à Bayonne ?

Dimcheff pourrait vite retrouver l'élite, car le Top 14, il le connaît déjà : 7 matchs avec Bordeaux-Bègles entre 2021 et 2023, mais aussi une belle épopée avec Mont-de-Marsan en 2022, conclue par un access match perdu face à Perpignan.

Selon les informations du Midi-Olympique, Bayonne serait désormais sur le dossier, après avoir un temps regardé du côté de Mathis Sarragallet (26 ans).

Mais le Lyonnais, en manque de temps de jeu, pourrait finalement retrouver Grenoble, le club où il a découvert le monde professionnel. Une piste qui s'éloigne, et qui ouvre la porte à celle du talonneur de Colomiers.

Dans un trou de souris 🧀 Pablo Dimcheff s'est ouvert la porte pour marquer l'essai de la victoire @ColomiersRugby ✅ #PROD2 https://t.co/CeF7H0pFsS — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) November 1, 2024

Lié à Colomiers jusqu'en 2028

Les chiffres de sa saison à Colomiers confirment qu'il a de quoi franchir un cap. En 246 minutes de Pro D2, il a inscrit un essai, gratté 6 ballons et affiché un gros volume offensif : 37 courses pour 97 mètres, dont 55 après contact, et 11 défenseurs battus, soit près de 4 par match rapporté à 80 minutes.

En défense, il a tenté 45 plaquages et en a réussi 40 (89 %), dont 2 dominants. Seule ombre au tableau : 4 pénalités concédées.

Autre bémol, mais de taille : son contrat court jusqu'en 2028. Certains joueurs ont toutefois des clauses en cas d'appel de l'élite, ce qui pourrait être son cas. Dans le cas contraire, Bayonne devra indemniser Colomiers pour le récupérer.